Mer enn hver tredje forelder svarer at jula kommer til å bli vanskeligere i år på grunn av dårligere økonomi, skriver Frelsesarmeen i en pressemelding.

I en undersøkelse Opinion har utført for dem, oppgir flere av foreldrene som sliter økonomisk, at de ikke klarer å skjerme barna.

– 43 prosent av dem som svarer at jula blir vanskelig, mener barna vil merke dette. Vi har lenge sett en negativ utvikling også i våre matkøer, med stadig flere barnefamilier, sier assisterende sosialsjef i Frelsesarmeen, Elin Herikstad.

Nesten tre av ti foreldre i barnefamilier svarer at de dropper reise til familie og venner i jula. 10 prosent forteller at de hopper over måltider.

– At det er større behov for hjelp til jul er noe vi også merker på de rundt 70 stedene landet rundt der vi deler ut julehjelp. Mange steder deler vi ut langt mer enn i fjor. De fleste stedene må folk søke om hjelp, og i søknadene oppgis det mange beintøffe personlige historier som gjør vondt å lese, sier Herikstad.