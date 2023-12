– Vi har hatt et godt samarbeid med Sør-Fosen sijte. Vi har vært forberedt på at de kan komme til enighet, og det er godt å høre at de har gjort det, sier Hætta Isaksen til NTB.

Hun minner om at det foreløpig ikke er oppnådd enighet i meklingene på Nord-Fosen mellom Nord-Fosen siida og Roan Vind.

– I Nord-Fosen er det ennå ikke kommet til noen løsning. Det er umulig at Fosen-saken er løst før alle sammen har fått en løsning, sier Hætta Isaksen, som sier det ikke er usannsynlig at det kan komme flere demonstrasjoner.

Hun understreker dessuten at regjeringen nå står overfor et stort etterarbeid.

– Det er en bred enighet om at de må rydde opp etter konsekvensene som denne saken har fått, sier hun.