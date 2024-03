Frps Per-Willy Amundsen trekker seg som leder for justiskomiteen på Stortinget, skriver NRK.

Dette bekrefter Amundsen til NRK. Han har hatt ledervervet siden oktober 2021.

Lørdag ble det kjent at Frp vil se nærmere på Per-Willy Amundsens Facebook-aktivitet. Det ble bestemt etter at Amundsen kom med flere kommentarer om muslimer og kvinner. Partileder Sylvi Listhaug beskrev Amundsens kommentarer som «uakseptable».

Amundsen skrev torsdag kveld om hans støtte til Israel. Han skrev også at han førte en liste over islamister og ville sende dem hjem til sine hjemland. Natt til fredag la han ut et innlegg i anledning kvinnedagen, da gikk han ut mot «radikale kvinnemennesker som ikke vet opp eller ned på en penis».