I mørk dress, hvit skjorte og grått slips kom terroristen inn. Han sa ingen ting denne gangen, slik han har gjort før. Han gjorde ingen høyreekstrem hilsen, som han har gjort i retten før.

Borte var også lappene høyreekstreme budskap og monologen før retten ble satt. Han ble bare stående og se utover salen. Lot blikket gå til høyre og venstre.

Nå vil han møte medfanger og komme seg bort fra det han mener har vært 11,5 år med fullstendig isolasjon. For denne saken handler om hvor mye frihet Breivik skal ha i fengselet og om hans rettigheter som menneske. Det må sees opp mot sikkerheten for å verne samfunnet.

Hovedpoenget til Breivik og prosessfullmektig Øystein Storrvik er at de ønsker at terroristen skal få ha mer kontakt med andre innsatte. De mener retten må sette ned foten og si at soningen er for stram.

– Om det ikke skjer noe nå så vil han sitte livet ut i fengsel uten å ha noen relasjon til andre mennesker, sa Storrvik til retten før han spurte retorisk i sin innledning:

– Kan man avsi en livstidsdom og samtidig i gjennomføringen av dommen avskjære all menneskelig kontakt.

Breivik nikket flere ganger til Storrvviks argumentasjon, mens han så ned i skjermen foran seg.

I 2012 ble Anders Behring Breivik dømt for terrorangrepene i Regjeringskvartalet og på Utøya. På få timer fredag 22. juli 2011 drepte han 77 mennesker.

Han fikk lovens strengeste straff den gang: forvaring i 21 år. Siden da har 44-åringen sittet isolert. Han har ikke deltatt i noe fellesskap med noen andre innsatte.

Nødvendig på grunn av sikkerhet, mener staten. Umenneskelig behandling og i strid med menneskerettighetene, mener terroristen.

Nå går han til søksmål mot Kriminalomsorgen, og i dag starter rettssaken i Oslo tingrett. På grunn av sikkerheten holdes forhandlingene inne i gymsalen i Ringerike fengsel, der Breivik soner. Det er satt av fem dager til saken.

Breivik hilste på Andreas Hjetland hos Regjeringsadvokatenadvokaten da han ankom retten. Foto: Cornelius Poppe, NTB

Breivik starter sin forklaring tirsdag. Han mener den lange isolasjonen er i strid med den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 3.

Den slår fast at ingen må bli utsatt for «tortur» eller «umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff».

Breivik har sittet 11,5 år i isolasjon og det har ført til skader, mener prosessfullmektig Øystein Storrvik.

– Den lange perioden med isolasjon og fravær av meningsfylt interaksjon har nå realisert seg i soningsskader for Breivik, herunder at han nå er suicidal, skriver Storrvik i sitt sluttinnlegg til retten.

Han mener Breivik er suicidal og påpeker at han går på antidepressive midler for å «komme seg gjennom dagene» i fengselet.

– Isolasjonen er blitt mer belastende for saksøker jo lengre tid som har gått, mener Storrvik.

Prosessfullmektig, advokat Andreas Hjetland (t.v.) og advokat Kristoffer Nerland hos Regjeringsadvokaten fører saken for Kriminalomsorgen. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Samtidig hevder Breivik at kontrollen av brevene han sender ut til andre, innebærer en krenkelse av artikkel 8. Den slår fast at enhver har rett til privatliv og familieliv.

– Strenge krav til brevenes innhold og hvem som kan motta brev fra ham gjør at han i praksis er avskåret fra kommunikasjon med omverdenen, hevder Storrvik i sitt sluttinnlegg.

Dette er aktørene i søksmålet Vis mer ↓ Den som saksøker: Anders Behring Breivik Den som blir saksøkt: Justis- og beredskapsdepartementet, fordi Kriminalomsorgen ligger under dem. Prosessfullmektig for Breivik: Advokat Øystein Storrvik Fører saken for staten: Andreas Hjetland, regjeringsadvokaten.

Det er Kriminalomsorgen som har ansvaret for Breiviks soningsforhold i fengsel. De avviser søksmålet og mener forholdene han soner under i fengsel, ikke er brudd på EMK.

I sitt sluttinnlegg skriver prosessfullmektig for staten, advokat Andreas Hjetland hos Regjeringsadvokaten, at det siden forvaringsdommen i 2012 er foretatt mange og grundige sakkyndige risikovurderinger av Breivik.

– De sakkyndige mener risikoen knyttet til Breivik i det store og hele er uendret siden 2011, skriver han.

Derfor mener Kriminalomsorgen at risikoen er ekstraordinær, og at det bestemmer hvilke tiltak som er nødvendige å ha rundt Breivik.

Regjeringsadvokaten hevder Breivik har vært lite mottagelig for rehabiliterende arbeid.

– Det er altså vanskelig å se for seg hvilke større lettelser i soningsforholdene som er mulig og forsvarlig på kort sikt, skriver han.

De avviser også at kontrollen av Breiviks brev er en krenkelse av hans menneskerettigheter.