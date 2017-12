Evakuerte 285 passasjerer fra strømløst tog på Dovrebanen

Bekymret for å bli dumpet? Da kan sjansen være større for at det faktisk skjer

Saken oppdateres.

Rundt midnatt startet evakueringen av passasjerene fra togvognene med bistand fra politiet. Da hadde et tog fra Lillehammer kommet oppover Gudbrandsdalen, og de forfrosne passasjerene kunne endelig komme over i et varmt tog.

- Vi var til stede for å se at alt gikk greit, og det gjorde det. Det gikk så bra som det kunne gå, mener operasjonsleder Kjartan Waage i Trøndelag politidistrikt.

- Det strømløse toget sto litt kinkig til. Det var bratt skråning ned til elva og til veien, og dermed var det greit at vi var der for å følge med, sier Waage, som opplyser at det var 285 passasjerer om bord i toget.

- Fryktelig situasjon

Det var neppe slik de 285 passasjerene så for seg at 1. juledag skulle ende.

- Det er en helt fryktelig situasjon, og vi skjønner at det er ubehagelig for passasjerene våre, sa pressevakt Håkon Myhre i NSB til Adresseavisen tidligere på kvelden.

- Svært lei oss

Klokken 01.00 kunne NSB endelig bekrefte at alle passasjerene var evakuert og på vei til Oslo i et annet togsett.

- Vi er svært lei oss for at dette tok så lang tid, men glade for at det løste seg. Det defekte togsettet vil bli fraktet til Oslo med et diesellokomotiv i løpet av natta. Der blir det satt på verksted for å finne ut hva som har gått galt, sier Myhre.

Ber de reisende om å ta kontakt

Han bekrefter at toget stod på Otta i to og en halv time og i Sjoa i tre timer. Han oppfordrer passasjerene som var på toget om å ta kontakt med NSB i etterkant av hendelsen.

- Vi ber de reisende om å ta kontakt med tanke på refusjon av billetter og lignende. Her gjelder de vanlige betingelsene vi har. Vi skal også gjennomgå våre interne rutiner etter denne hendelsen for å se om det er ting vi burde gjort annerledes, sier Myhre.

Teknisk trøbbel

På grunn av tekniske problemer stoppet toget fra Trondheim til Oslo to ganger i løpet av den lange turen. Først ble det bom stopp på Otta, deretter mistet toget strømmen inni skogen ved Sjoa, som er like sør for Otta.

- Det var ikke sånn jeg så for meg å tilbringe kvelden på 1. juledag, sa passasjer Susanne Nordheim til Adresseavisen.

Politiet kom om bord

Hun bor i Trondheim, men var på vei til Lillehammer, da turen fikk et uventet opphold i ødemarka.

- Det er helt svart, så vi ser egentlig ingenting ute, men det er ei elv på ene siden og skog på den andre, fortalte Nordheim.

Politiet ankom etter en stund stedet for å berolige passasjerene.

- Det skal komme et annet tog som vi skal over i, er beskjeden vi har fått, sa Nordheim.

Passasjer Dag Harnes fortalte til Adresseavisen i 22.30-tiden at det begynte å bli kaldt i toget. Han rapporterte om cirka ti minusgrader utendørs.

- Folk fryser. De fikk ikke koblet på strømmen da vi var på Otta, fortalte Harnes.

- Kom et digert brak

Det ble først informert om at taxier og busser ville komme.

- Men så startet toget igjen, og kjørte et stykke ut i skogen før det plutselig begynte å gnistre, helt til det kom et digert brak. Toget stoppet og strømmen gikk, ifølge Harnes.

Harnes vil gi skryt til togpersonalet, som sammen med frivillige blant passasjerene, delte ut varmetepper og matpakker for å ta vare på de andre passasjerne.

- Sikkerheten kommer først

Toget forlot Trondheim stasjon like etter klokka 15.00 mandag ettermiddag. Da toget kom til Otta like før 19.00 ble det stående i 2,5 time før man klarte å få strømmen igang igjen.

- Busser var på vei til Otta, men da de fikk toget igang igjen valgte man å la passasjerene bli sittende i toget.

- I ettertid ser man at man kanskje burde ha tatt passasjerene over i busser, men vi mente at det ville være raskest å frakte dem med tog, sa Myhre til Adresseavisen etter at den andre togstoppen var et faktum.

Mange timer forsinkelse

Toget hadde 285 passasjerer om bord, og det var ganske fullt. Myhre vet ikke hvor mange som forlot toget på Otta da den første tekniske problemet oppsto.

Toget fra Trondheim skulle vært fremme på Oslo S klokka 22.05 1. juledag.

- Togturen fra Sjoa og ned til Oslo vil ta 3,5 til fire timer. Så vi snakker om en stor forsinkelse, innrømte Myhre.

Det var ingen varme i toget da strømmen gikk, men personellet skal være godt forberedt på slike situasjoner ifølge pressevakten.

- Det er en veldig beklagelig hendelse fra vår side, men vi er opptatt av å løse situasjonen så raskt som mulig, sa Myhre tidligere mandag kveld.