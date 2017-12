Premier League-spiss anklages for voldelig oppførsel

Saken oppdateres.

– Vannivået har sunket ganske raskt, men det blir arbeidet på stedet, sier operasjonsleder Tor Grøttum i Oslo politidistrikt til NTB.

Kirkeveien ble stengt i vestgående retning mellom Geitmyrsveien og Sognsveien tidlig 1. juledagsmorgen.

– Det er sannsynligvis en hovedvannledning som har røket. Vi fikk varsel om lekkasjen 06.35 og en halv time etter var vannet stengt av, sier brannvesenets innsatsleder, Gøran Simonsson, til Aftenposten noen minutter over syv. Da var situasjonen under kontroll.

– Jada, dette er ikke dramatisk, selv om det har rent ut mye vann. Vi har fått meldinger om at det renner vann i trikkesporene helt ned på Adamstuen. men det gjør det ved regnvær også, sier Simonsson, som ikke har fått noen meldinger om at vannet har rent inn i kjellere.

Det største problemet er at vannet har ødelagt grunnforholdene på stedet.

– Ja, det går ikke an å kjøre her nå, og det kommer nok til å bli stengt en stund. Vann- og avløpsetaten må grave opp og utbedre veien her ved ulykkesstedet, sier Simonsson. Hvor lang tid det tar før alt er i orden igjen i Kirkeveien, våger han ikke si noe om. Det er mulig å komme til Ullevål sykehus fra vest.

I morges hadde vannet ennå ikke begynt å fryse, og politiet satser på at ulykkesstedet ikke blir en skøytebane. Saltbilen var underveis.