Røde Kors advarer skigåere mot betydelig skredfare i fjellet

Saken oppdateres.

I Hallingdal, i Vest-Telemark, rundt Jotunheimen og i fjellområdene på Vestlandet opp til Trollheimen er det nå betydelig rasfare, viser oversiktene til skredvarslingstjenesten varsom.no. Det betyr at mange hytteområder og skitrekk hvor det kjøres utenfor løypene, kan være utsatt.

– Alle som nå går ut på fjellskitur eller kjører ski utenfor preparerte løyper, må passe på, advarer Kjersti Løvik, leder for landsrådet for hjelpekorps i Røde Kors.

Hun sier folk må være oppmerksomme selv om uværet er ventet å avta noe onsdag.

– Selv om vinden og nedbøren nå ser ut til å avta mange steder, er det all grunn til å være forsiktig når mange nå vil ut etter at det verste været ser ut til å ha gitt seg. Selv om skredfaren synker litt, er det fare for at skikjørere utløser skred i bratte skråninger hvor det har samlet seg opp snø, sier Løvik.

Flere hjelpekorps rundt om i Sør-Norge har hatt leteaksjoner og henteoppdrag etter personer som har skadd seg, sittet værfast, eller gått gjennom isen, i tillegg til at det har vært et par store leteaksjoner etter savnede personer i julehelgen på Sunnmøre og Sørlandet.

– Det er fint at mange reiser til fjells på hytter i romjula, men det er lett å glemme at dette er en krevende tid på året med mye dårlig vær. Vi har dessverre hatt flere dødsfall på grunn av snøskred i lignende forhold som dette i romjula i tidligere år, sier Løvik.