Ødegaard tror 2018 blir et «stjerneår»

Saken oppdateres.

For dem som liker å betrakte himmelhvelvingen og verdensrommet, vil 2018 bli et godt år, skriver ekteparet astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegaard og vitenskapsformidler Anne Mette Sannes på sin nettside Astroevent.no torsdag. Ekteparet har laget en liste over hendelser og se fram mot i 2018.

Allerede 31. januar sparkes året i gang med en total måneformørkelse, som vil være delvis synlig i Norge.

27. juli er det duket for nok en total måneformørkelse, som igjen vil være delvis synlig i Norge.

31. juli er planeten Mars forventet å være nærmere jorda enn den har vært på 15 år. Sett fra Norge vil Mars stå lavt på sørhimmelen, rett under fullmånen.

11. august blir det en solformørkelse som kan oppleves over hele landet på formiddagen.

I tillegg kommer en rekke såkalte okkultasjoner, altså når et himmellegeme passerer foran et annet, flere meteorsvermer og samstillinger mellom planeter.

Det som virkelig skaper engasjement hos Ødegaard og Sannes, er en rekke forventede milepæler innen romfart. Av de mest oppsiktsvekkende er den første planlagte turistferden til månen i regi av teknologimogul Elon Musk, og et mystisk kuiperbelteobjekt som vil få besøk av romsonden New Horizons.

– Når det gjelder planetutforskning, skal NASA skyte opp sin InSight-sonde og lande denne på Mars innen året er omme for å undersøke planetens indre, skriver de to.