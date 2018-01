Saken oppdateres.

«Jeg har i dag meddelt partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng at slik situasjonen er, ser jeg det som umulig å utøve oppgavene som nestleder i Arbeiderpartiet på en god måte. I samråd med partilederen har jeg derfor kommet til at jeg vil tre tilbake fra denne oppgaven på ubestemt tid. Dette vil bli meddelt sentralstyret i et brev.»

- Krevende situasjon

Slik starter Facebook-innlegget (ekstern lenke) til Trond Giske etter at det klokken 21.00 ble kjent at han trer tilbake som nestleder på ubestemt tid.

- I lys av den krevende situasjonen partiet står i og sakens karakter er Trond Giske og jeg enige om at han fritas fra vervet som nestleder på ubestemt tid, sier partileder Jonas Gahr Støre i pressemeldingen. (ekstern lenke)

På sin egen Facebook-side gjentar Giske sin beklagelse fra før jul, og sier han har gjort feil og ikke vært bevisst på sin rolle, og hvordan den oppleves.

«Jeg har stor respekt for dem som deler sine historier, alle varsler skal gis en riktig og grundig behandling.»

Giske: - Falske varsler

Samtidig slår han kraftig tilbake, og kaller flere av varslene falske.

«En grundig behandling innebærer også at jeg får legge frem min versjon. Det er kommet flere grunnløse og falske varsler med påstander og beskrivelser jeg på det sterkeste bestrider. Disse har systematisk vært lekket til mediene, Alvorlige anklager er blitt publisert kun basert på anonyme kilder, kommentert som sannheter, og spredt i sosiale medier. Dette har gjort min og andres situasjon svært vanskelig, og undergraver også tryggheten til reelle varslere.»

Fortsatt sykmeldt

Han forstår at de siste ukene har skapt stor usikkerhet og mange spørsmål, men at han nå ser frem til å besvare disse spørsmålene på en god måte.

«Saken har rammet partiet jeg er glad i, og vært en vanskelig sak å stå i for ledelse og tillitsvalgte. Jeg håper at min beslutning om å tre tilbake gjøre det mulig for Arbeiderpartiet å kunne arbeide med de mange store politiske spørsmål som krever vår oppmerksomhet i tiden fremover.»

Han skriver videre at han fortsatt er sykmeldt, og takker de som har gitt ham støtte, tillit og omtanke.

«Det setter jeg stor pris på. Jeg håper fremtiden vil vise at jeg er den tilliten verdig.»

- Han er en fighter

Politisk redaktør i Adresseavisen, Tone Sofie Aglen mener Giskes oppdatering forteller om en mann som er klar for en fight.

- Det her viser at han ikke er ferdig, noe jeg heller ikke hadde trodd. Nå tar han et aktivt grep, og venter ikke på sentralstyrets avgjørelse. Når jeg leser den Facebook-oppdateringen er det ikke en mann som ligger nede jeg ser. Han vil gjenreise tilliten, og slår tilbake mot påstandene.

- Rådville

- Det er sjelden hard kost, eller?

- Ja, jeg er overrasket. Men samtidig er det kommet signaler på at det ville komme sanne og usanne varsler. Nå er det ingen tvil om at maktkampen er i gang for fullt, og at ryktene blir brukt. Spørsmålet er om det slår tilbake mot Giske, sier Aglen.

- Får vi nå se en skittentøyoppvask for åpen scene i enda større skala enn vi har sett i Ap?

- Partiet er fullstendig rådvilt, og Jonas (Gahr Støre, journ.anm.) blir dratt i alle retninger. Jeg tror det er få politikere som hadde orket å sitte i dette på samme måte som Giske. Og det sier mye om det som bor i ham, at han er en politisk spiller nesten uten sidestykke i Norge, sier Aglen.

Kjerkol - Ikke unaturlig

Ingvild Kjerkol, som representerer Nord-Trøndelag på Stortinget og er medlem i sentralstyret som eneste trønder, foruten Giske selv, sier dette til Adresseavisen.

- Det er ikke unaturlig at Giske trer til side inntil videre. Nå skal de som skal vurdere dette etter partiets retningslinjer gjøre netopp det, sier hun.

Da Adresseavisen snakket med henne tidligere mandag, før meldingen om at Giske fritas sine verv, sa hun dette:

- Det er en vanskelig situasjon for partiet der uttalelsene fra ledelsen har spriket, sier hun.

- Kan det bli snakk om å be Trond Giske å trekke seg som nestleder?

- Det er ikke sentralstyret som håndterer varslingssakene. Sentralstyret avgjør heller ikke valg. Vi er innkalt for å bli orientert om disse sakene, og det trenger vi, sier hun.

Og fortsetter:

- Det er ekstra vanskelig når det gjelder en så sentral tillitsvalgt som Trond, og det er viktig at sentralstyret blir orientert om hvordan varslene blir håndtert.

Tung: - Klok beslutning

I en SMS skriver avtroppende leder i Trøndelag Ap, Karianne Tung at det er en klok beslutning av Giske.

- Sett i lys av det presset denne saken har påført både Arbeiderpartiet, partiledelsen, varslerne og Trond selv, synes jeg det er en klok beslutning at Trond fritas fra nestledervervet inntil videre. Det gir partiledelsen en mulighet til å gå ordentlig inn i varselsakene på en forsvarlig måte som vil sikre hensyn til varslerne og til Trond. Det tror jeg alle parter tjener på, skriver hun.

- Fornuftig

Leder av Trondheim Ap, Hanne Moe Bjørnbet kaller det fornuftig

- Jeg syns dette virker som et fornuftig grep, slik at man får tid til å behandle sakene ferdig på en god og ryddig måte. Jeg håper det skaper ro for alle involverte og kan dempe unødvendige spekulasjoner, skriver hun i en SMS.

- Betyr det at Giske kan fortsette etter en forsvarlig behandling, slik du ser det?

- Nå får man tid til å behandle sakene på en ryddig måte, så får konklusjonen komme når det er gjort, skriver hun.

Kaotisk og ekstrem

Adresseavisen var mandag, før Giskes avklaring, i kontakt med over 20 Ap-politikere fra Trøndelag. Situasjonsbeskrivelsene varierer fra «kaotisk» via «ekstrem» til «uvanlig». Men de fleste vil ikke kommentere situasjonen i partiet. De kjenner ikke innholdet i varslene.

Stortingsrepresentant Jorodd Asphjell skriver i en tekstmelding at han ikke vil kommentere tirsdagens møte.

- Jeg håper de kommer fram til en god løsning som gjør at vi kan starte det nye året med full konsentrasjon om partiets politikk, skriver Asphjell, som ikke vil utdype hva en god løsning kan være.

Arbeiderparti-ordfører Vibeke Stjern i Åfjord vil heller ikke ha noen mening om hva sentralstyret bør gjøre.

AUF: - Vet at seksuell trakassering forekommer

- Saken blir ikke borte

- Til det vet jeg for lite om hva dette dreier seg om, sier hun.

Stjern forteller hun gjennom mange år kjenner Trond Giske som en dyktig politiker, og har et veldig godt forhold til han.

- Det er fare for at denne saken alltid vil ligge der uansett hva som faktisk har skjedd. Det vil kanskje aldri forsvinne, sier Vibeke Stjern.

Hun vil likevel ikke mene noe om hva som er best og rettest å gjøre i den situasjonen partiet er i nå. Hun har tro på at partiledelsen og sentralstyret rydder opp.

Det samme sier stortingsrepresentant Kirsti Leirtrø. Hun har ikke hatt samtaler med stortingsgruppa i Trøndelag om saken gjennom jula.

- Er det mulig å skape ro i Ap om Trond Giske fortsetter som nestleder?

- Det er avhengig av hva som kommer frem. Vi politikere er avhengig av velgernes tillit. Det er utrolig viktig. Jeg forventer at sentralstyret får et godt grunnlag for å diskutere saken. Det er helt avgjørende at vi får dette unna veien, slik at vi får jobbet med politikk, sier Leirtrø.

- Kaster ikke folk på mistanke

Ordfører Bjørn Iversen i Verdal slår fast at denne situasjonen ikke er bra for partiet.

- Det tar bort all oppmerksomhet fra de politiske sakene. Men slike varsler må tas på alvor. Vi må ha en forsvarlig og rettferdig behandling, sier verdalsordføreren. Han slår fast at løsningen likevel ikke er å sparke Giske.

- Vi kaster ikke ut folk på mistanke bare for å få fred i partiet.