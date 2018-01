Trond Giske fritas fra vervet som nestleder i Arbeiderpartiet på ubestemt tid.

Fakta om varslingssakene mot Trond Giske

Utviklingen i varslingssakene som har dukket opp mot Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske den siste tiden:

* Onsdag 13. desember publiserte Dagens Næringsliv den første saken om at partiledelsen hadde fått «henvendelser om flere saker om oppførselen til Aps nestleder Trond Giske».

* Dagen etter fulgte VG opp med en sak om at SMS-er fra Giske til et AUF-medlem i 2011 hadde skapt intern konflikt i partiet. Det ble presisert at nestlederen ikke var anklaget for trakassering.

* Fredag 15. desember stilte Ap-leder Jonas Gahr Støre opp i Politisk kvarter i NRK. Han sa da at etter det han hadde lest i avisene, måtte han avvise at Giske hadde opptrådt upassende. Han kjente seg heller ikke igjen i beskrivelsen av en intern konflikt.

* Dagens Næringsliv skrev tidligere denne uken at Anniken Huitfeldt, som leder partiets kvinnenettverk, på et møte i stortingsgruppen skal ha understreket at rykter om seksuell trakassering kan bli misbrukt i interne maktkamper. Hun avviste dette og sa torsdag til NTB at hun har sagt at man skal melde fra hvis man hører om seksuell trakassering, ikke spre rykter om det.

* I et opprop advarte Oslo Ap mot en giftig partikultur, noe flere anonyme sentralstyremedlemmer ifølge Aftenposten mente var «en svertekampanje» mot Giske og et forsøk på å «parkere» Huitfeldt og partisekretær Kjersti Stenseng.

* Flere varslere skal ha unngått Stenseng i forbindelse med varslene som har kommet fram. Selv sa hun til NRK onsdag kveld at varslere skal bli godt ivaretatt og kjenne seg trygge på at varsler blir tatt alvorlig og blir behandlet på en god måte.

* Torsdag kom partiet med en pressemelding der Giske sier han «tar på alvor at jeg har opptrådt på en måte som har vært belastende. Det beklager jeg sterkt. Det er mitt ansvar å bidra til at ingen opplever meg slik».

* Samme kveld stilte han i Dagsrevyen. Der sa nestlederen: Jeg tror nok at jeg må innse at jeg ikke har vært meg min oppførsel bevisst nok. Det kan dreie seg om ulikhet i maktforhold, aldersforskjell og sosiale sammenhenger med mye alkohol. Jeg har ikke opptrådt på en måte som er i tråd med de verdiene jeg ønsker å opptre etter.

* Både lederen og nestlederen sier de er forberedt på at det kan komme flere historier i kjølvannet av de sakene som er kjent så langt.

* Torsdag kveld ble det kalt inn til et hastemøte i sentralstyret der Støre skulle orientere om saken.

* Fredag morgen sa Støre at Giskes tillit er svekket og at han ikke har mye å gå på. Han sa også at ingen i sentralstyret uttrykte mistillit mot Giske.

Kilde: NTB