- Flere nye varsler om Giske

Saken oppdateres.

- Jeg kan ikke si annet enn at siden vi snakket sammen før jul, er det kommet enkelte varsler. Jeg kommenterer ikke hvor de kommer fra, sa Støre til VG tirsdag morgen.

På programmet «Politisk kvarter» tirsdag morgen, bekreftet partilederen at han ga Trond Giske råd om å tre til side på et møte mandag.

- Dette ble vi raskt enig om, sa Støre til NRK.

Ap-lederen understreket at Giske nå ikke er nestleder i partiet.

- Tror på varslene

Trond Giske ble mandag fritatt for sitt nestlederverv på ubestemt tid etter flere varslinger om upassende oppførsel av seksuell karakter mot kvinner i partiet.

Støre fikk spørsmål om hva han mener om at Giske mandag kveld hevdet at flere varsler var falske.

- Jeg tror på de varslene som er kommet til oss. De tar jeg på alvor og de tror jeg på. Men jeg har et ansvar for at den som det er varslet mot får fortelle sin historie. Nå skal hver historie oppsummeres om det har vært seksuell trakassering. Denne behandlingen får vi også hjelp til av en advokat.

Det er kommet nye varsler i jula.

Sentralstyret møtes

Tirsdag møtes sentralstyret i Ap på Folkets hus i Oslo for å diskutere krisen partiet har kommet opp i etter varslingene mot Giske.

Sentralstyremedlem Ingvild Kjerkol uttalte til Adresseavisen i går at det var «ikke unaturlig» av Giske å tre midlertidig til side mandag. Samtidig pekte hun på den kaotiske tilstanden i partiet.

- Det er en vanskelig situasjon for partiet der uttalelsene fra ledelsen har spriket, sa Kjerkol.

Støre kunne ikke si om Trond Giske får fortsette som finanspolitisk talsperson.

