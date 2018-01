Frode Bergs advokat får innsyn og munnkurv

Iversen med nådeløs dom over Northugs fiaskorenn

Saken oppdateres.

– Jeg regner med at jeg får innsyn i saksmappen en gang nå til uka. Da må jeg samtidig signere på en taushetserklæring, som forbyr meg å fortelle noe mer om etterforskningen i saken. Da kan jeg ikke prate om det selv til Bergs familie, sier Frode Bergs russiske advokat, Ilja Novikov, til iFinnmark.

De neste seks månedene regner Novikov med å bare få gi ut informasjon som ikke handler om saken, som å bekrefte at Bergs helse er ok.

– Det er den aller viktigste etterforskningsfasen, og all informasjon om den er hemmeligstemplet, sier Novikov.

Berg sitter varetektsfengslet i Moskva. Novikov sier til avisen at han regner med at Berg blir sittende der til saken kommer for retten, tidligst før sommeren.

Hittil har Berg bare fått møte advokaten én gang, etter et komplisert loddtrekningssystem. Han får kun lese russiske aviser, og advokaten jobber med å få ordnet en telefonsamtale mellom Berg og familien. Det er komplisert fordi samtalen skal overvåkes, og vaktene forstår ikke norsk. Bergs norske advokat har ikke møtt sin klient.

Den pensjonerte grenseinspektøren Frode Berg (62) ble arrestert 5. desember i Moskva, mistenkt for spionasje. Han ble pågrepet med 3000 euro i kontanter.

