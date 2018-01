NÅ: Skal redegjøre om Giske-saken

Saken oppdateres.

Arbeiderpartiet må ikke nødvendigvis velge en ny nestleder etter Giske, ifølge sentralstyremedlem Lise Christoffersen. Hun svarte slik på direkte spørsmål om partiet kan klare seg med én nestleder:

– Vi har vedtekter som sier én eller to nestledere, så det kan vi.

Christoffersen er også stortingsrepresentant fra Buskerud og sa at hun synes Giske tok «en klok beslutning» da han valgte å trekke seg.

Hun ville ikke si noe om hva som nå skjer videre med varslersakene.

– Jeg kan ikke svare nøyaktig på det, men jeg vil forvente at varslersakene behandles på den forsvarlige måten som sentralstyret har forutsatt.

Christoffersen forventet at hun ville få en statusoppdatering fra partileder Jonas Gahr Støre på mandagens møte.

– Ap-LO-samarbeid står støtt

I tur og orden ankom Ap-toppene det ordinære sentralstyremøtet på partikontoret på Youngstorget. Få ville si noe som helst da de brøytet seg vei inn på møtet.

– Jeg har ingen kommentarer før vi har hørt presentasjonen i sentralstyret i dag, sa LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

– Det fagligpolitiske samarbeidet mellom Ap og LO står støtt. Det har stått i hundre år, la han til overfor NTB.

Ingen kommentar

Verken stortingsrepresentant og leder av Aps kvinnenettverk Anniken Huitfeldt eller stortingsrepresentantene Else May Botten, Jette Christensen, Ingvild Kjerkol og Terje Lien Aasland ville si noe på vei inn til møtet. Det ville heller ikke Aps nestleder Hadia Tajik.

De passerte et stort pressekorps, uten å gi kommentarer, forteller Adresseavisens reporter på stedet.

Bergens byrådsleder Harald Schjelderup mente det var en «klok beslutning av Giske» å trekke seg, mens Oslos byrådsleder Raymond Johansen slo fast at det var et klokt råd Støre ga Giske om å trekke seg.

På sin egen facebook-side (ekstern lenke) meddelte Trond Giske søndag kveld klokken 20.29 at han nå ville gi seg permanent fra vervet som nestleder og stille plassen som leder av finansfraksjonen til disposisjon.

Og selv om den profilerte politikeren har trukket seg, er det en rekke spørsmål som fortsatt står ubesvart i Arbeiderpartiet.

I tillegg til behandlingen av varslersakene må partiet ta stilling til om det skal velges ny nestleder og eventuelt en ny finanspolitisk talsperson på Stortinget, en posisjon Giske nå åpner for å gå ut av.

Det blir en pressekonferanse med partisekretær Kjersti Stenseng og Støre i etterkant av sentralstyremøtet.

Kritisk Ottervik

Dagens sentralstyremøte vil trolig også handle om det ordfører i Trondheim, Rita Ottervik, søndag kveld i svært kritiske ordelag omtalte som «forholdene rundt stortingsgruppen».

- De må snarest finne en arbeidsform som er til beste for partiet. Jeg tror ikke resten av landet aksepterer den arbeidsformen vi har sett der den siste tiden, sa Ottervik til Adresseavisen søndag kveld.

Også i sentralstyremøtet forrige tirsdag ble det reist kritikk mot forhold rundt stortingsgruppen generelt og sektretariatsleder Hans Kristian Amundsen spesielt.

– Vi har en nestleder

Stanley Wirak, fylkesleder for Arbeiderpartiet i Rogaland, sier til NRK i dag at det ikke er behov for å vurdere tilliten til andre i Ap-ledelsen etter at Giske trakk seg søndag.

På spørsmål om partiet også må vurdere tilliten til flere enn Giske etter denne saken, svarer Wirak:

– Jeg håper vi nå kan legge dette bak oss. Vi trenger ikke noen jakt nå. Nå trenger vi å samles og se framover, sier Wirak til NRK mandag formiddag.

Han mener det ikke er behov for et ekstraordinært landsmøte i partiet.

– Vi har en nestleder som vi ikke trenger å erstatte. Så jeg ser ikke behov for det, sier Wirak til NRK.

