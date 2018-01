Kripos styrker letingen etter savnede Janne Jemtland

Hva skjer når vi spør en astrolog, en kunstner og et medium om hva 2018 vil bringe?

Politiet undersøkte tirsdag et nytt spor ved Veldre kirke i håp om å finne 36 år gamle Janne Jemtland, som har vært savnet siden romjulen.

Kripos sender ytterligere to taktiske etterforskere til Brumunddal. Fra før er det fire etterforskere fra Kripos på plass i Ringsaker.

– Etter de nye funnene styrker vi nå den taktiske delen av etterforskningen, sier politiadvokat André Lillehovde Van der Eynden til NTB tirsdag ettermiddag.

– Ingen mistenkt

Janne Jemtland forsvant fra familiens hjem i Brennliroa i Veldre en gang natt til fredag 29. desember. Hun forsvant etter at hun hadde kommet hjem fra en fest på forsamlingshuset Veldrom i Brumunddal kvelden før.

Tirsdag formiddag på plass i området mellom Veldre kirke og Ellevsætervegen for å gjøre nye undersøkelser. Dette er et godt stykke nærmere 36-åringens hjem enn blodsporene som ble funnet forrige uke, ifølge NRK.

– Janne Jemtland er fortsatt savnet. Ingen personer har status som mistenkt eller siktet i saken, og det er ikke gjort nye funn av blod som tilhører savnede, forteller Van der Eynden.

Sjekker ut blod

Politiet fant torsdag og lørdag forrige uke blodspor i snøen i veikanten på to steder i området ved Brumunddal – i Fagerlundveien og Lillehaugveien. Sporene ble funnet rundt en kilometer fra hverandre og har vist seg å stamme fra den savnede kvinnen. De har styrket en av teoriene politiet jobber med – at Janne Jemtland kan ha blitt påkjørt.

– Det er en av flere teorier vi arbeider med, og vi kan foreløpig ikke utelukke noen teorier. Men jeg kan heller ikke gå i detalj på noe som eventuelt kan skade etterforskningen videre, kommenterer politiadvokaten.

Politiet arbeider med å systematisere informasjonen de får inn for å skaffe oversikt over hva som skjedde natten til 29. desember. Siste tegn fra kvinnen er en registrering på 36-åringens mobiltelefon ved basestasjonen Fagerlund klokken 5.50 samme natt.

– Vi får stadig inn gode tips, men vi trenger fortsatt hjelp fra publikum for å kartlegge Jannes bevegelser. Jeg erfarer at det er folk der ute som fortsatt har noe på hjertet som kan være viktig for politiet, sier Van der Eynden.

Håper å finne henne i live

Det er ikke noen ny utvikling i saken etter tirsdagens presseorientering. Dermed har 36-åringen fortsatt status som savnet, og politiet har håp om å finne henne i live.

– Vi har funnet Jannes blod. Vi har ikke funnet Janne. Vi håper å finne henne i live. Vi arbeider med å finne ut hva som har skjedd med Janne, sa Van der Eynden mandag.