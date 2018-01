Tidligere statsminister Odvar Nordli er død

Hva skjer når vi spør en astrolog, en kunstner og et medium om hva 2018 vil bringe?

Ap-lederen sier at med Nordlis bortgang har en av de store lederne i arbeiderbevegelsen gått bort.

– Han var den jordnære, folkekjære politikeren som representerte det ekte sosialdemokratiet. Han gjorde en stor innsats for Arbeiderpartiet, men også for Norge. Vi husker ham som den slagkraftige retorikeren, men først og fremst som en politiker med sterk folkelig forankring, sier Støre i en pressemelding til NTB.

Odvar Nordli ble 90 år gammel.

Minnes samtaler

Støre minnes også sine personlige møter med den gamle Ap-høvdingen:

– Hans gjerning som stortingsrepresentant, statsråd og statsminister vil bli stående i Arbeiderpartiets historie. Han representerte hele landet, men vi vet at han alltid hadde hjertet sitt i Hedmark og på Stange. Jeg har gode minner fra samtaler med han i hans hjem på Stange, sier Støre.

24 år på Stortinget

Nordli var statsminister i fem år, fra 1967 til 1981. Han ble valgt inn på Stortinget for Arbeiderpartiet i Hedmark for første gang i 1961. Der var han fram til han ble fylkesmann i Hedmark i 1985, en jobb han hadde fram til han ble pensjonert i 1993.

Nordli var kommunal- og arbeidsminister i Trygve Brattelis første regjering fra 1971 til 1972. Under Brattelis andre regjering fra 1973 til 1976 var han parlamentarisk leder i Stortinget for Arbeiderpartiet.

Willoch: - En «fremragende mann»

– Odvar Nordli var en fremragende mann og en meget dyktig statsminister, sier tidligere statsminister Kåre Willoch (H).

Willoch ble statsminister i Norge etter stortingsvalget i 1981, samme høst som Nordli ved årets start overlot ledelsen av Ap-regjeringen til Gro Harlem Brundtland.

– Jeg husker Nordli som en meget dyktig statsminister som fikk et vanskelig oppdrag. Jeg kan vel ikke si at vi direkte samarbeidet, siden vi var på hver vår side. Men forholdet var likevel preget av et så godt samarbeid som det kan være mellom opposisjon og regjering, sier Willoch til NTB.

Nordli og Willoch ga sammen ut samtaleboken «Alvorlig talt» høsten 2008, og hadde mye kontakt i arbeidet med den.

– Det var et prosjekt vi gledet oss mye over. Vi kom sammen og utvekslet ideer, sier Willoch.

Noe nytt møte mellom de to da NRK samlet landets tidligere statsministere til programserien «Da vi styrte landet» ble det imidlertid ikke noe av.

– Jeg visst på forhånd at han var syk. Det var synd han ikke kunne være med der, men jeg forsto at det orket han ikke, sier Willoch.

De to var også fylkesmenn på samme tid.

– Det var veldig fint å ha ham som kollega. Han var i det hele tatt en veldig fin mann, sier Willoch.

– Nordli var en av de store Ap-lederne

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen beskriver Odvar Nordli som en av de store Arbeiderparti-lederne.

– Vi minnes Nordli med hans egne ord, som «en politisk håndverker» og som en viktig politiker for Arbeiderpartiet i en brytningstid. Vi lyser fred over Nordlis minne, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen til VG.

Den tidligere statsministeren Odvar Nordli gikk bort tirsdag, 90 år gammel.

Stoltenberg minnes Nordli

Odvar Nordli vil bli dypt savnet, skriver Jens Stoltenberg på sin Facebook-side.

– Det går en rød tråd gjennom livet hans, starter Stoltenberg, som tok til Facebook for å minnes den tidligere statsministeren som gikk bort tirsdag, 90 år gammel.

– Alltid stille opp for dem som trenger det. Aldri glemme hvor man kommer fra. De med sterkest rygg, skal bære den tyngste børa, skriver NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg videre, og fortsetter:

– Han var hedmarkingen og internasjonalisten som ble Norges statsminister. En mann med vanlige meninger, og uvanlige evner har gått bort.

Før han avslutter med:

– Jeg vil savne den lune humoren, den menneskelige varmen og det brennende engasjementet.

Partileder i Ap, Jonas Gahr Støre og forfatter, advokat og tidligere politiker, Anne Holt, er også blant dem som tar farvel med Nordli i sosiale medier: