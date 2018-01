Stor politiaksjon rundt Janne Jemtlands bolig

To biler i krasj i Steinkjer

Saken oppdateres.

Søket etter 36-åringen som forsvant 29. desember fortsetter onsdag. Politiet varslet først at det skulle settes inn helikopter for å lete etter den savnede kvinnen og gjøre søk. Like før klokka 12 ba politiet om mediene skulle holde seg på avstand fra boligen.

– Politiet foretar aktive søk rundt savnedes bopel med blant annet ved bruk av helikopter. Det søkes etter savnede og spor etter savnede, skriver politiet i en melding til mediene.

Politiet skriver at det kan være ødeleggende for sporsikringen og etterforskningen dersom pressen blir for nærgående.

Samtidig med undersøkelsene rundt eiendommen nord for Brumunddal, har Kripos startet undersøkelser på en gård lenger sør, ikke lang fra blodfunnene som er gjort, melder NRK.

Politi i skogen

Lokalavisen Hamar Arbeiderblad meldte litt før klokka 13 om at stadig flere uniformerte politibiler kom til stedet. Det ble også brukt en beltegående ATV som kjørte inn i skogen ved boligen. Foruten politihelikopteret som var i sving fra tidlig formiddag, var det også minst seks politipatruljer i området. Også en hundepatrulje skal ha drevet søk i området.

Bistanden fra Kripos ble også styrket onsdag. Nå er det seks taktiske etterforskere og to teknikere fra Kripos i området.

Politiet har opprettholdt flyforbudet over området der hvor de søker etter den savnede kvinnen. Det ble også satt opp sperringer i forbindelse med søket rundt boligen.

Forsvant om natten

Janne Jemtland forsvant fra familiens hjem i Brennliroa i Veldre en gang natt til fredag 29. desember. Hun forsvant etter at hun hadde kommet hjem fra en fest på forsamlingshuset Veldrom i Brumunddal kvelden før.

Ektemannen meldte henne savnet den 30. desember, men politiet iverksatte søk etter kvinnen først ett døgn senere.

Siste tegn fra kvinnen er en registrering på 36-åringens mobiltelefon ved basestasjonen Fagerlund klokken 5.50 samme natt som forsvant.