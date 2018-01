Saken oppdateres.

NY REGJERING

Kilder sier til Adresseavisen at forhandlingene er på et godt spor, men ennå ikke avsluttet.



- Det er ikke en avsluttet enighet. Det gjenstår ting. Men det det kan komme en enighet på søndag, sier en en kilde til Adresseavisen.

Detaljer

Alt tyder nå på at Høyre, Venstre og Frp vil presentere en regjeringsplattform for sine partiorganer på søndag - og for allmenheten enten søndag kveld eller mandag.

Partiene har nå bedt sine respektive landsstyremøter om å være klar for en gjennomgang - og endelig konklusjon - på søndag.

NRK meldte fredag formiddag at de tre partiene enige om å danne regjering.

Men kilder ved forhandlingsbordet sier imidlertid til Adresseavisen at samtalene ikke er over.

- Det pågår fortsatt samtaler. Men de er gode, men det gjenstår en en del vanskelige punkter, sier en sentralt plassert kilde til Adresseavisen.



– Vi er fortsatt i sluttspurten, sier en sentralt plassert kilde i Høyre til Aftenposten fredag formiddag.

Har bedt folk komme

Partiene tar etter alt å dømme en endelig beslutning om dette søndag, men innkaller allerede nå fordi det vil ta tid for tilitsvalgte rundt om i landet å reise til Oslo.

Innkallingen til landsstyre-, sentralstyre- og gruppemøter søndag inneholder foreløpig ikke klokkeslett, men det står at partiene vil få nærmere beskjed om tidspunkt om relativt kort tid.

Innkallingen betyr at et ferdig forhandlet dokument, som kan bli en regjeringserklæring, må være klar til søndag.



Statsråder til slutt

Dersom statsminister Erna Solberg følger «vanlig rutine» er departementsstruktur, endelig fordeling av departementet og personkabalen ennå ikke låst - og vil trolig ikke bli det før etter at plattformen er presentert.

Det betyr ikke at dette ikke har vært tema i forhandlingene allerede.

Partiene vil normalt på dette tidspunktet ha spilt inn sine primære ønsker, og presentert en liste med aktuelle statsrådskandidater for statsminister Erna Solberg.

Det vil være de respektive partilederne som bestemmer hvem som får bli statsråder i samråd - og med veto - med statsminister Erna Solberg.

Det ligger an til at Venstre får tre eller fire statsråder. Et av Venstres argumenter for å få fire, vil være at det vil gjøre det enkelt dersom KrF skulle ombestemme seg og også slutte seg til regjeringen.



Avhengig av støtte

Regjeringsforhandlingene mellom de tre partiene begynte på Jeløya 2. januar. Lite har lekket ut fra forhandlingene underveis, men for en uke siden varslet de tre partiene at de var enige om en inkluderingsdugnad for å få flere i jobb.

Det har lenge vært spekulert rundt at en eventuell ny regjering ville bli presentert fredag 19. januar.

Selv om Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre nå skulle bli enige om en regjeringsplattform, er de tre partiene avhengig av støtte fra KrF for å få flertall i Stortinget.

- Ny regjering bør kalles «blågrønn»

Kjært barn har mange navn, sies det. Men Unge Venstre er ikke i tvil om at en eventuell ny trepartiregjering bør kalles «blågrønn».

– Dette blir en borgerlig regjering som skal føre en ambisiøs klimapolitikk. Derfor bør den også kalles «blågrønn», sier Unge Venstre-leder Sondre Hansmark i en pressemelding.

Unge Venstre mener regjeringen bør kalles blågrønn og ikke Solberg II for best å reflektere hvilke partier som sitter i den.

– Venstre er et grønt parti, og det skal skinne gjennom i regjeringsplattformen, sier Hansmark.