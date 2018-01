2018 blir et år da nye globale mattrender kommer til å ta av

For 24 år siden krevde det norske folk Bjørndalen-vraking: – Det skapte en nasjonal reaksjon

Professor ber utøvere melde fra om seksuell trakassering: – Må hindre at andre blir rammet

Hunden din tok et skikkelig tak på ryggen, og det ble en kamp på liv og død for hunden min

Det er ett dilemma regjeringa er blind for

Broren til Janne Jemtland takker for medfølelse og omsorg

Høie går for «second opinion» i helsevesenet

Broren til Janne Jemtland takker for medfølelse og omsorg

Guardian: Norsk press skaper problemer for britene under brexit-forhandlingene

Saken oppdateres.

- Livet er ikke for pyser er det et uttrykk som heter, og det har jeg både følt og opplevd de siste to ukene, skriver Opheim på Facebook mandag kveld (ekstern lenke).

Janne Jemtland ble meldt savnet 29. desember. Sist lørdag ble en død person funnet i Glomma, etter at politiet hadde søkt etter henne. Politiet venter fremdeles på obduksjonsrapporten, men sier de tror kvinnen som ble funnet død ved Eid bro over Glomma er den savnede.

- Sterke og svake

Ektemannen til Janne Jemtland er siktet for forsettlig drap på sin 36 år gamle kone, og ble mandag varetektsfengslet for fire uker.

Janne Jemtland etterlater seg to sønner.

- Igjen står to flotte gutter, som er i en situasjon ingen av oss andre kan fatte. Men guttene er både sterke og svake, og klarer å få hverdagen til å fungere på et vis, tross det tragiske som har skjedd, skriver Opheim.

Han takker samtidig til alle som har vist både guttene og familien omtanke.

- Mange meldinger

- De har mange gode mennesker rundt seg om dagen, som viser medfølelse, omsorg og omtanke som er helt fantastisk. Vi har fått mange meldinger fra venner, kjente og ukjente, som har vist oss medfølelse i denne vanskelige tiden. Det har gjort godt, tusen takk, skriver Opheim.

Han bor og arbeider i Trondheim.

Janne Jemtland er født og vokst opp i Brumunddal.

Ektemannen ble pågrepet av politiet sist fredag. Han nekter straffskyld etter siktelsen om forsettlig drap.