Den nye regjeringen: Hvem skal ut, og hvem skal inn?

Saken oppdateres.

Det blir endringer i Regjeringen onsdag, melder Aftenposten.

Ifølge Aftenpostens opplysninger får Venstre tre statsråder. Men det er neppe bare nye fjes fra Venstre i den kabalen som statsministeren presenterer onsdag.

Spekulasjonen går høyt i både Høyre og Frp om hvem som skal ut og hvem som skal inn – og hvem som blir flyttet på. Foreløpig er det svært få som sitter på fasiten.

Aftenposten har de siste dagene snakket med en rekke kilder på ulike nivåer i alle de tre partiene som skal danne regjering.

Må avgi minst én hver

En Frp-kilde tror Høyre og Frp må gi fra seg hver sin taburett til Venstre og at den tredje posten skjer ved at det opprettes en ny ministerpost: en bistands- eller utviklingsminister. Men ingen har bekreftet at europaministerposten forsvinner – og det blir neppe tre statsråder i Utenriksdepartementet.

De som har argumentert sterkt for en utviklingsminister – inkludert Venstres leder Trine Skei Grande – mener en slik ministerpost skal komme i stedet for en egen statsråd for europaspørsmål.

Kilder i Frp spår at Per-Willy Amundsen og eventuelt Solveig Horne er blant dem som risikerer å bli byttet ut når Venstre skal inn.

I Høyre oppgis Vidar Helgesen og Monica Mæland som statsråder som kan være på vei ut.

Erna Solberg har også antydet at hun vil gjøre endringer i egne rekker.

Her trekkes Nikolai Astrup frem som en av de mest aktuelle. Han leder finanskomiteen på Stortinget og er parlamentarisk nestleder i Høyre.

Også Tina Bru trekkes av noen frem som en mulig kandidat, men siden det allerede er to rogalendinger i Regjeringen, påpeker andre at det neppe er hennes tur nå.

Her er utgangspunktet for kabalen:

Statsminister: Erna Solberg (H) fra Hordaland blir definitivt værende i samme stilling.

Finansminister: Siv Jensen (Frp) er fra Oslo. Ingen har antydet at hun vil skifte beite.

Utenriksminister: Ine Marie Eriksen (H), fra Oslo. Ble i fjor høst forfremmet fra forsvarsministerposten til jobben som utenriksminister da Børge Brende dro til Davos for annen gang. Hun blir definitivt værende der hun er.

EØS og EU-minister: Marit Berger Røsland (H), fra Oslo/Akershus. Ble av statsministerens selv omtalt i svært positive ordelag da hun i fjor høst overtok denne ministerposten, men kan sitte utsatt dersom det blir en utviklingsminister.

Justis- og beredskapsminister: Per Willy Amundsen (Frp) sitter ifølge mange i flere partier utrygt. Noen i Venstre ønsker seg denne posten.

Forsvarsminister: Frank Bakke-Jensen (H) fra Finnmark er forholdsvis fersk i både Regjeringen og i denne statsrådsposten. Han er dessuten fra Nord-Norge. Mye tilsier at han blir sittende.

Innvandrings- og inkluderingsminister: Sylvi Listhaug (Frp), fra Møre og Romsdal. Sitter trygt i Regjeringen så lenge hun selv vil, men kan få andre oppgaver. Kan overta hele justisdepartementet hvis Amundsen går ut. Sterke krefter i Venstre ønsker å flytte henne fra posten, men det vil være kontroversielt i Frp.

Kommunal- og moderniseringsminister: Jan Tore Sanner (H), fra Bærum. Har hatt samme ansvar siden 2013, og hatt holdt i den store kommunereformen. Det er ikke i offentligheten kommet signaler om at han ønsker å skifte beite eller å forlate Regjeringen.

Helse- og omsorgsminister: Bent Høie (H), fra Randaberg/Stavanger. Har sittet i samme ministerpost siden 2013. Det er ikke offentlig blitt antydet at han kommer til å skifte jobb, men det kan eventuelt skje dersom han f.eks. ønsker erfaring fra nye saksområder.

Olje- og energiminister: Terje Søviknes (Frp), fra Os. Har sittet siden desember 2016. Noen i Venstre mener dette kan være et interessant departement for dem, andre advarer partiet mot å påta seg ansvar for Olje-Norge. Frp kan komme til å mene at han bør kjempe for ordførervervet i den nye Os/Fusa-kommunen.

Samferdselsminister: Ketil Solvik-Olsen (Frp), fra Stavanger. Har sittet siden Regjeringen tiltrådte. Frp ønsker ikke å flytte på ham. Går han ut av Regjeringen er det trolig etter eget ønske.

Kunnskapsminister: Torbjørn Røe Isaksen (H), Telemark/Oslo, har sittet med denne posten fra starten, men fikk vikar (Henrik Aasheim) da han var i pappapermisjon i høst. Trine Skei Grande har flere ganger gitt uttrykk for at Venstre ønsker denne posten. Vil hun ha den, får hun den. Noen har antydet muligheten for to statsråder her, en for grunnskole og videregående, og en for høyere utdanning og forskning.

Næringsminister: Monica Mæland (H), fra Bergen. Har sittet siden Regjeringen tiltrådte. Noen mener hun skal ha gitt signaler om at hun ønsker å tre tilbake. Hun har forholdsvis små barn. Mange i Venstre ønsker at partiet skal overta dette departementet – og kanskje gi det økt ansvar for «grønne» arbeidsplasser. Hvis Torbjørn Røe Isaksen skal flyttes på, kan dette være ett av flere aktuelle departementer også for ham.

Klima- og miljøminister: Vidar Helgesen (H), fra Akershus. Trekkes frem som en av dem som sitter utrygt. Har tidligere tilbudt seg å fratre stillingen da ulvesaken sto på som verst. Da var han også omstridt i egne rekker. Dette departementet er ett av flere mange i Venstre ønsker seg.

Fiskeriminister: Per Sandberg (Frp), har vært valgt inn fra begge trøndelags-fylkene, og bor nå i Troms. Har sittet siden desember 2016. Han har innimellom gitt uttrykk for at han vil forlate rikspolitikken.

Landbruks- og matminister: Jon Georg Dale (Frp), fra Dale i Møre og Romsdal. Lite tyder på at han skal til Stortinget.

Barne- og familieminister: Solveig Horne (Frp), fra Rogaland. Har sittet siden Regjeringen tiltrådte. Sentrale kilder i Frp mener hun kan være på vei ut. Noen i Venstre ønsker at partiet skal ta over dette departementet og at ansvar for integrering skal flyttes hit.

Kulturminister: Linda Hofstad Helleland (H), fra Sør-Trøndelag. Hun er Høyres andre kulturminister. Mange i Venstre mener partiet bør sikre seg denne ministerposten. I Høyre mener noen Røe Isaksen også kan flyttes hit i en rokering.

Arbeidsminister: Anniken Hauglie (H), Oslo/Akershus. Har vært arbeidsminister siden desember 2015, da hun overtok for Robert Eriksson (Frp). Ingen i Høyre gir uttrykk for at hun bør skifte beite, selv om Røe Isaksen kan fagfeltet hennes etter å ha sittet i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Hvem som flyttes hit og dit og hvem som må ut, vil alle få vite senest onsdag.