Fly, tog og biltrafikk kraftig rammet av snøværet på Østlandet

Saken oppdateres.

Snøværet førte til dårlig sikt på veiene, og trær hadde falt over togenes kjøreledninger tirsdag morgen.

– Vi har hatt alt av mannskaper ute i hele natt, og de vil fortsette utover dagen, skriver Vegtrafikksentralen øst på Twitter. Vegvesenet ber folk kjøre etter forholdene.

Stengte flyplassen

Oslo lufthavn opplyser at snøfallet fører til forsinkelser i flytrafikken, men de ber likevel passasjerene om å møte opp som normalt. Torp Sandefjord lufthavn er stengt på grunn av de store snømengdene.

– Det snør rett og slett for kraftig til at vi klarer å ha rullebanen åpen. Vi følger opp med oppdateringer hver time, sier markedssjef Tine Kleive-Mathisen til Sandefjords Blad.

Tog står

Togtrafikken var spesielt hardt rammet tirsdag morgen. Bane Nor meldte om trøbbel på nesten samtlige linjer over hele landet.

– Dette er ingen god dag å drive transport på skinner. Kombinasjonen av mye snø og kald vind fører til problemer for alle sporvekslene på toglinjene, noe som igjen fører til store forsinkelser over alt, sier kommunikasjonsrådgiver Harry Korslund i Bane Nor til NTB.

Ved Drammen stasjon sto all togtrafikk. En feil på et signalanlegg førte til at alle passasjerer måtte flyttes over på de bussene NSB greide å skaffe til veie. I NSB var de likevel godt fornøyd med at det meste av lokaltrafikken rundt Oslo kunne avvikles, tross noen forsinkelser.

– Beregn god tid

Politiet i Oslo gikk på forhånd ut mandag kveld ut og ba folk være innstilt på at snøen kunne skape problemer i trafikken.

– Generelt bør folk være godt forberedt på forsinkelser og beregne ekstra god tid, all erfaring tilsier det, sa operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt til Aftenposten. Tirsdag morgen oppfordret politiet dem som kan, til å reise kollektivt. Samtidig opplyser Sporveien at T-banens linje 1 ikke går høyere enn Holmenkollen, nettopp på grunn av store snømengder.

Bymiljøetaten i Oslo har forberedt seg på å brøyte og kjøre vekk store nedbørsmengder, men sier snøen kan skape problemer.

– Det kan bli enkelte avvik i normal fremkommelighet de nærmeste dagene, men vi skal jobbe på høygir for å holde Oslo fremkommelig og trygg, sier Joakim Hjertum i Veiseksjonen til NTB.

Agder og Vestfold

I Agder er flere trær og stolper blåst over veien i hele regionen, men dette hadde ved 5-tiden ikke ført til store trafikale problemer. Agder-politiet opplyser at veibanen skulle ryddes i løpet av natten.

En oversikt fra Agder Energi viser at rundt 12.000 strømkunder på Sørlandet var uten strøm tirsdag morgen. Nesten like mange var uten strøm mandag kveld.

Strømproblemer fører også til at Vestfoldbanen er stengt mellom Skien og Larvik tidlig tirsda