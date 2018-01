Høyre har fått 21 varsler om tolv personer

Saken oppdateres.

– Vi har som organisasjon et ansvar for at alle som er aktive i vårt parti, opplever å være trygge. De siste ukene har avdekket at ikke alle har vært det. Vi har sviktet medlemmer i en situasjon der de trengte oss mest. Dette er vondt for Høyre og Unge Høyre å erkjenne, sier Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset.

Sammen med statsminister og partileder Erna Solberg møtte han søndag kveld mediene på en hasteinnkalt pressekonferanse i Høyres Hus.

– Nå må vi rydde opp – og denne ryddejobben skal vi gjøre skikkelig, sier Solberg.

Det har de siste ukene stormet i Høyre etter at partiet har mottatt en rekke varsler som gjelder tidligere Unge Høyre-leder og stortingsrepresentant fra Hedmark, Kristian Tonning Riise.

Men Høyre vil ikke si noe om verken innholdet i varslene, eller hvem det i tillegg til Tonning Riise er blitt varslet om.

– Av hensyn til varslerne vil jeg ikke si noe nærmere om hvem disse personene er, sier Aarset.

Ikke politianmeldt

Høyre vil av hensyn til varslerne ikke kontakte politiet, men understreker at politiet kan åpne etterforskning på selvstendig grunnlag.

– Alle varslerne kan også selv anmelde sakene, sier Aarset.

Varslene har utløst en omfattende selvransakelse og flere runder med beklagelser fra Høyre-ledelsen, som nå jobber med å gå gjennom varslene. Ti av varslene gjelder Tonning Riise.

– Selv om vi har hatt retningslinjer, og selv om vi har hatt andre saker om seksuell trakassering som er håndtert og sanksjonert, viser denne saken at vi har sviktet, sier Aarset.

Syse-utvalg

Henrik Syse er utpekt til å lede et eget utvalg i Høyre som skal se på hvordan partiet har håndtert varslingssakene den siste tiden. Syse er filosof, medlem av Nobelkomiteen og forsker ved Institutt for fredsforskning.

– Utvalget skal evaluere partiets håndtering av varslingssakene og undersøke hvorfor varslingsrutinene ikke fungerte bedre, ifølge Høyre.

Utvalget skal revidere og foreslå endringer i partiets etiske retningslinjer og sørge for nødvendige arbeidsrutiner og klargjøring av ansvar i alle deler av organisasjonen for å forhindre slike hendelser i fremtiden.

Lover tiltak

I påvente av utvalgets konklusjoner setter Høyre nå i verk en rekke strakstiltak for å komme ukulturen til livs.

Alle varsler skal loggføres skriftlig og være kjent for Høyres generalsekretær, et uavhengig varslerpunkt opprettes for å sikre uavhengighet og introduksjonsprogrammet for nye ledere i Høyre, Unge Høyre og øvrige ansatte skal forbedres.

Samtidig skal forholdet til alkoholbruk på partiarrangementer gjennomgås, og bevisstheten om etiske retningslinjer og seksuell trakassering i organisasjonen skal økes på alle nivåer.

Inviterer til møte

Solberg ber nå om et møte med de øvrige partilederne i kjølvannet av varslingssakene. Også Frp, Ap og Sp har opplevd alvorlige varslingssaker de siste ukene.

– Jeg er redd for at slike saker påvirker norsk politikks integritet og rekruttering fordi disse sakene utfordrer tilliten vår. Jeg mener dette er så viktig at jeg vil invitere de andre partilederne til et møte, sa Solberg på pressekonferansen søndag kveld.

Ifølge Solberg har det på initiativ fra KrF allerede vært et møte mellom generalsekretærene i de politiske partiene.



