Ap har fått bekymringsmeldinger om en profilert partimann

Saken oppdateres.

Partisekretær Kjersti Stenseng fortalte nylig at partiet har mottatt et tjuetalls metoo-saker, hvor under halvparten gjelder Trond Giske. Dagbladet skriver fredag kveld at avisen vet at én av de resterende sakene på partiledelsens bord gjelder bekymringsmeldinger om en annen sentral Ap-politiker.

Partikontoret skal ha mottatt både skriftlige og muntlige henvendelser om mannen.

Den aktuelle Ap-politikeren avviser kategorisk alle påstander om ufin oppførsel.

– Jeg har full tiltro til at det vil være ordentlige prosesser. Om noen mener noe om meg så skal vi selvfølgelig ta det gjennom de riktige prosessene, sier mannen til Dagbladet.

Henvendelsene om mannen er koblet til metoo-kampanjen og gjelder pågående sjekking på partiarrangementer, tidvis mot yngre kvinner i skjeve maktforhold, ifølge Dagbladet.

I motsetning til i Giske-saken er verken skriftlige eller muntlige bekymringsmeldinger sendt inn av personer som selv har opplevd ubehag med mannen, men av tredjeparter som mener de har observert ufin oppførsel.