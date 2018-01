Støre svarer på Giske-kritikk: - Har brukt mer tid på han enn på varslerne

Rævafotball for framtida i flott digital ordbok for alle

Saken oppdateres.

Brudd på grunnleggende rettsprinsipper. Rystende. Mangelfull mulighet til tilsvarsrett. Slik lyder kritikken fra Giskes advokater, fylkesordfører i Trøndelag og to sentralstyremedlemmer.

Støre er dundrende uenig:

– Vi er på overtid med å sette et punktum. Dette kunne ikke dra ut lenger i tid, sier Ap-lederen til NRK. Han legger til at saken måtte avsluttes både av hensyn til varslere, Giske og partiet.

– Jeg har brukt langt mer tid på å lytte til Giskes versjoner enn jeg har brukt på varslerne, sier Støre.

Ap konkluderte torsdag med at Giske har brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering. Selv har den avgåtte nestlederen beklaget sin oppførsel, men avvist å ha utsatt noen for seksuell trakassering.

– Grundig belyst

Partilederen viser til at han har sittet i ni timer med Giske fordelt på to møter, og at Giske har hatt tre uker på å komme med ytterligere kommentarer til varslernes kommentarer.

– Jeg reagerer på dette bildet om at han ikke har fått komme med sin versjon. Jeg opplever at saken er godt belyst, sier Støre.

– Advokatene hever terskelen

Ap-lederen slår også kraftig tilbake mot advokatens kritikk:

– Advokatene resonnerer som at vi er en domstol. Vi er ikke det. Vi er en organisasjon med et regelverk, og det er ledelsens ansvar å sørge for at det blir respektert. Hvis det brytes, må vi reagere på det. Advokatene fremstiller det som om vi er et rettssystem. Men hvis vi skulle følge deres resonnement, måtte vi henvist alle varslere til politianmeldelse og domstol, sier Støre.

– Det ville i så fall bety at vi hever terskelen for varsling, og det mener jeg er helt feil, slår han fast.

Foreløpige møter

Giskes advokat, Christopher Hansteen, sier til NTB at han ikke kan se at Støre bringer noe nytt i saken:

– Dette endrer ikke bildet. Støre sikter til foreløpige møter, og det er også alt. Det har hele tiden vært forutsatt at Giske skulle få komme med sin endelige og fulle versjon. Det har han ikke fått anledning til, sier han.

Hansteen understreker at Giske bestrider partiets konklusjon:

– Det at Giske har beklaget upassende oppførsel overfor to kvinner, innebærer ingen erkjennelse av brudd på partiets retningslinjer, poengterer han.

Interne diskusjoner

Ifølge TV 2 skal det ha vært uenighet mellom Støre og partisekretær Kjersti Stenseng om vurderingen av noen av varslene mot Giske.

Støre sier at det uansett er hans ansvar å konkludere, men at pressemeldingen som ble sendt ut torsdag, er forfattet av de to i fellesskap.

– Internt har vi hatt våre diskusjoner. Men dette er mitt ansvar, og vi er altså helt enige i oppsummeringen av sakene, sier Støre.

Støre: – Avklart

Varslersakene blir et hovedtema når Ap samles til ekstraordinært landsstyremøte på Gardermoen mandag og tirsdag. Det er fredag formiddag et åpent spørsmål om Giske stiller. NTB får opplyst at hans sykmelding går ut mandag.

Giskes plass i landsstyret er det ingen diskusjon om, men Støre er tydelig på Giskes eventuelle fremtid i sentralstyret.

– Jeg mener det er rimelig avklart. Når du trekker deg som nestleder, er det i den funksjonen du har sittet i sentralstyret. Jeg er gitt fullmakt av sentralstyret til å trekke de konklusjoner som er nødvendig. Men dette har ikke vært det viktigste å ta tak i så langt, så dette skal vi diskutere mandag, sier Støre.

