Ny undersøkelse beviser myten: Fredag er tacodagen

Saken oppdateres.

Meningsmålerne i Ipsos ba i fjor 1400 nordmenn om å føre dagbok over middagene sine.

- Pizza er den aller mest populære matretten, men det spiser vi alle dager. Det spesielle for taco er at fredag skiller seg ut som den dagen mange spiser det, forteller seniorkonsulent John Spilling i Ipsos om undersøkelsen Middagsdagboken 2017.

- Taco har etablert seg som en av Norges mest populære retter. Og det bare øker. I 2007 spiste 39 prosent av nordmenn meksikansk mat minst én gang i måneden, i 2015 var andelen 54 prosent, sier Spilling. Særlig populært er taco i barnefamilier. Hele 80 prosent av nordmenn under 40 år spiser meksikansk mat minst en gang i måneden.

Annechen Bugge ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved Oslomet (universitet) skriver for tiden en bok om norsk matkulturell historie, der texmex er en del av historien.

Hvorfor er taco så populært i Norge?

- Texmex-mat kom inn i det norske spisemønsteret på 90-tallet og økte i popularitet på 2000-tallet. Taco ligger på 3. plass i popularitet blant nordmenn, bak norsk og så italiensk mat. Texmex-maten kom fra USA til Europa, og har fått stor appell i norske barnefamilier.

- Vi har fornorsket tacoen med kjøttdeig, Jarslberg-ost og rømme. Taco går raskt å lage, og er en blanding av ferdigvarer og råvarer.

Den meksikanske gryteretten var forløperen til taco, ettersom nordmenn fikk smaken på krydder. Men tacoens popularitet er ikke et særnorsk fenomen, ifølge Bugge.

Hvorfor er det fredag som er tacodagen?

- Nye retter har kommet inn i helgen, enten det har vært pizza eller sushi. Det passer som et sofa-måltid foran tv-en, ettersom man kan spise med hendene. Vi eksperimenterer med mat i helgen, og taco passer som kosemåltid.

Ni fakta du kan imponere med rundt tacobordet Taco er sosial mat, og da er det bra å kunne imponere de andre rundt bordet med disse faktaene om taco. «Norsk» taco består gjerne av tacoskjell fylt med kjøttdeig, grønnsaker, saus, ost og rømme, en variant som med unntak av hermetisk mais og hvitost er lik CalMex-tacoen.

Det var meksikanske fremmedarbeidere i California i mellomkrigstiden som utviklet CalMex-tacoen. Den ble senere industrialisert av fastfoodkjeden Taco Bell i 1962.

Importen av taco til Norge startet i 1971, etter at meksikansk mat ble populært som følge av sommer-ol i Mexico i 1968.

I 2015 åpnet Tacopedia to take away taco-restauranter i Trondheim. Men konseptet var ikke populært nok, og i 2017 gikk restaurantene konkurs. -Vi var for tidlig ute, konkluderte eierne.

Opplysningskontoret for frukt og grønt (Frukt.no) fant i 2013 ut at det selges 14,4 millioner enheter av meksikanske skjell og lefser i Norge hvert år.

I Mexico er taco et gammelt ord, men først i 1895 fikk ordet en oppføring i betydning 'matbit' i den meksikanske dialektordboka Diccionario de mejicanismos.

Velger du fullkorns tortilla, karbonadedeig (istedenfor kjøttdeig), lettrømme, lettost og øker innholdet av grønnsaker så får du en sunnere tortilla. Den inneholder færre kalorier, mindre fett og salt, mer karbohydrater, fiber og protein.

Til og med mesterkokken Eyvind Hellstrøm har sine egne tacooppskrifter. I programmet Hellstrøm rydder opp - hjemme, presenterte han i 2012 Hellstrøms tacogryte.

I 2015 fikk taco sin egen emoji. Det var Unicode, organisasjonen som godkjenner og sørger for at emojiene vises likt på alle enheter, som innførte taco i 8.0-versjonen av Unicode.

Kilder: Store norske leksikon, Opplysningskontoret for frukt og grønt, Språkrådet, bramat.no og tv3.no.

Finnes det en «taco-hovedstad» i Norge?

- Halvparten av befolkningen spiser taco, burrito eller tortilla en gang i måneden, og dette har økt fram til 2016. Ungdom og unge voksne spiser mest av denne typen mat, mens blant de over 60 er det nesten ingen som spiser texmex. Tacoen er mest populær blant småbarnsfamilier, deretter hos tenåringsfamilier. Dette er likt i alle landsdelene.

Hvorfor er det slik?

- Det er tydelig at retten appellerer veldig til barn. Dette kan være fordi man har mulighet til å plukke ingredienser selv, og at kjøttdeig er noe mange familier spiser mye av.

Forskeren påpeker at det er flere hyllemeter med tex-mex-produkter i butikkene, men at taco har aldri slått an hos henne.

Jo lenger vi har spist taco, jo mer avanserte har vi blitt med egne oppskrifter.

- Guacamole er en av de nye moderne tilbehørene og avocado har økt veldig i bruk de seneste par årene. Vi ser også mange ulike varianter på grunn av matallergi eller hensynet til dyrevelferd. Tacobordet gjenspeiler alle preferansene som gjenspeiler forbrukerne ellers, sier Bugge.

Er det umoderne eller in å spise taco?

- Det kommer an på hvem du spør. Taco er ikke noe å servere i finere lag. Men det er en god familie- og bursdagsgrett, som er egnet i mange uformelle sammenkomster.

Hva er «tillatt» å ha i taco?

- Jeg synes jeg ser stadig nye vrier. Vi liker å teste ut nye ting. Det finnes nesten ikke grenser. Det forundrer meg ikke om noen putter fenalår eller laks i taco. Folk er opptatt av sunnhet og helse og velger fettfrie varianter, dropper kjøtt og velger fisk, hvitt kjøtt eller vegetarvarianter. Behovet for å eksperimentere og å være sunn bidrar til at måltidet vil endre seg. Det betyr ikke at noe er feil.

Hva er det særeste tacotilbehøret du har hørt om?

- Folk har mange ulike spisestiler. Mat er en viktig identitetsmarkør, der du kan vise at du er opptatt av etikk, dyrevelferd, og er sunn. Tacobordet gjenspeiler alle preferansene som gjenspeiler forbrukerne ellers.