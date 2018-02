Står fram som varsler mot Giske

Jeg har nylig giftet meg. Mot min vilje. I en alder over 60 år er jeg blitt tvangsgiftet

I et intervju på NRKs Dagsnytt 18 fortalte hun om to hendelser fra 2008 og 2009.

Tidligere har hun anonymt gitt sin versjon av møtet i Nordlys og i en kronikk i Aftenposten.

Giske tok til motmæle mot varslersakene i et brev til Aps sentralstyre fredag. I brevet bestrider han tre av fem varsler, men ba om unnskyldning for to av sakene.

– Jeg reagerer fordi jeg føler det som et nytt forsøk på å bagatellisere varslersakene og de historiene som blir fortalt, sier Andreassen. Hun sier hun opplever at brevet er som å piske opp til omkamp.

Hun fortalte at hun traff Giske første gang i 2008. Hun var da 18 år og medlem av AUF. Hun traff ham i forbindelse med et AUF-nachspiel i Oslo.

Han har fortalt om hvordan hun var alene med ham i forbindelse med at de skulle hente mer alkohol til nachspielet. I situasjonen ble han pågående og intens, har hun forklart.

Giske skriver i brevet at han ikke erindrer å ha gjort forsøk på fysisk tilnærming, men at han aksepterer kvinnens historie og gir henne sin uforbeholdne unnskyldning.

