Mannen som var siktet for uriktig forklaring i Janne Jemtland-saken, er løslatt

Saken oppdateres.

Politiet opplyser at 41-åringen ikke lenger er siktet for å ha avgitt uriktig forklaring, og de har trukket anken over fengslingskjennelsen som kom fredag.

Politiet ba fredag om to ukers varetektsfengsling for mannen, men fikk ikke medhold i Hedmarken tingrett. De anket kjennelsen, og mannen forble dermed fengslet.

Ikke mistenkt for selve drapet

Politiet har tidligere understreket at mannen ikke var mistenkt for å ha noe med selve drapet å gjøre, men mente at han hadde har forklart seg uriktig i avhør. Etter at 41-åringen forklarte seg for politiet i løpet av helgen, ble han løslatt søndag ettermiddag.

Janne Jemtland ble borte 29. desember. 12. januar ble ektemannen siktet for drap etter at politiet fant det de betegner som avgjørende spor på ekteparets eiendom og i huset deres på Veldre, nord for Brumunddal.

Funnet i elv

Dagen etter påviste ektemannen et sted i Glomma ved Eid bru i Våler noen mil lenger øst hvor den døde kvinnen ble funnet på bunnen av elva.

– Vi mener Janne Jemtland ble skutt utendørs, og at åstedet er på eiendommen. Vi har grunn til å si at hun ble påført dødelige skuddskader 29. desember, og at hun døde denne dagen, sa politiadvokat André Lillehovde van der Eynden fredag.