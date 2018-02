Politiet jakter bil etter skyting på Holmlia 

Saken oppdateres.

Politiet opplyser til VG at de tror det er brukt et håndvåpen, men at de ikke vet om det er en eller flere personer som har skutt. Ved 1-tiden natt til torsdag jobbet politiet fortsatt på åstedet, men det er ikke gjort noen pågripelser i saken.

Politiet er på jakt etter en sølvfarget bil som de mener gjerningspersonen kjørte i retning Holmliaveien. Bilen er muligens en sølvfarget Chrysler Voyager eller Ford S-Max.

– Det var minst én, kanskje flere menn som forsvant i bilen, opplyste innsatsleder Brian Skotnes i Oslo politidistrikt.

Ifølge NRK var det en mann i slutten av 20-årene som ble skutt. Han ble ført til Ullevål sykehus etter å ha fått behandling av ambulansepersonell på stedet.

– En mann ble skutt på en parkeringsplass. Han fremstår ikke som kritisk skadd, men han ble truffet av flere skudd, fortalte Skotnes i Oslo politidistrikt til NRK. Mannen som ble skutt, er kjent for politiet fra tidligere, og politiet utelukker ikke at skyteepisoden kan knyttes til gjengmiljøet.

Politiet fikk melding om skytingen i et boligstrøk ved krysset Ravnåsveien/Ravnkroken klokken 20.53 onsdag kveld. Det var flere vitner som ringte politiet og meldte fra om at de hadde hørt skudd i nærområdet.

– Det er skutt over et større område, men på hvilken måte eller hvorfor vet jeg ikke. Men det er grunn til å tenke at han har forsøkt å løpe fra gjerningspersonen, sier Skotnes til VG. Han forteller at den skuddskadde mannen kom seg inn i en leilighet i nærheten av parkeringsplassen etter skytingen, og at eieren av leiligheten varslet politiet.

Det har de siste månedene vært flere voldshendelser på Holmlia. Så sent som 21. januar ble to menn i 20-årene knivstukket i nettopp Ravnåsveien. Politiet opplyste først at det kunne være snakk om så mange som tolv gjerningspersoner, men det er ikke kjent om noen er pågrepet for denne voldsepisoden.

I begynnelsen av oktober ble en 21 år gammel mann skutt på Holmlia i Oslo. Mannen ble kritisk skadd, men tilstanden bedret seg. To menn i 20-årene ble pågrepet og siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk.

Det er ikke kjent om politiet knytter onsdagens skyting til noen av disse hendelsene.

I juni ble en 16 år gammel gutt som var elev ved Holmlia skole, slått bevisstløs og innlagt på barneintensivavdelingen på Rikshospitalet i koma. Gutten døde halvannen måned senere. En 18 år gammel gutt ble siktet for dødelig vold.

Da Oslo politidistrikt la fram kriminalstatistikken for politidistriktet for 2017 i slutten av januar, framgikk det av tallmaterialet at det har vært en kraftig økning i ungdomskriminaliteten. Holmlia er blant områdene som har merket en voldsøkning blant unge.

– Vi ser at det er mer vold, og at det er grovere vold enn før. Det er ingen hyggelig trend, sa Janne Stømner, leder for felles enhet for forebygging i Oslo politidistrikt, til Aftenposten.