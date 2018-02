To personer omkom etter småflystyrt i Svolvær

Saken oppdateres.

Ulykken skjedde like etter at flyet tok av fra Svolvær lufthavn Helle klokken 20.30.

Politiet i Nordland bekreftet søndag kveld at de to personene som var om bord i flyet, omkom. Politiet jobber med å få bekreftet identiteten til de omkomne og å få varslet pårørende.

Fra Tromsø Flyklubb

Tromsø Flyklubb bekrefter sent søndag kveld at det var to av deres medlemmer som mistet livet i flystyrten ved Svolvær, skriver Nordlys. Styret samlet seg i klubbens lokaler ved Tromsø lufthavn etter ulykken. Der står dørene åpne for alle medlemmer.

– Vi holder åpent på brakka slik at de av våre medlemmer som vil, kan møtes her. Det er en tragedie. Vi er sterkt preget av dette nå, sier Yngve Johnsen, leder i Tromsø flyklubb til avisen.

Det var ett av klubbens fly, et énmotors Piper PA-28, som styrtet ved Svolvær.

– Vi har funnet en del ID-dokumenter. De omkomne er ikke formelt identifisert ennå, men vi har varslet det vi mener er de pårørende, sier stabssjef Bent Are Eilertsen i Nordland politidistrikt til NTB ved 23.30-tiden.

Eilertsen bekrefter at flyet kom fra Tromsø, og at det var på vei tilbake dit da det styrtet rett etter at det tok av fra Svolvær.

Rett etter avgang

Hovedredningssentralen Nord-Norge fikk melding om ulykken fem minutter etter at flyet tok av. En redningsaksjon ble iverksatt med en redningsskøyte, et ambulansehelikopter fra Evenes og et Sea King-helikopter fra Bodø. Også de to hurtigruteskipene Trollfjord og Nordkapp – som befant seg i området – ble varslet og gjorde seg klare til å delta i redningsarbeidet.

Klokken 20.48 lokaliserte en redningsbåt fra flyplassen vrakgods og to personer i sjøen.

Redningsskøyta Sundt Flyer, som er stasjonert i Svolvær, kom til ulykkesstedet i løpet av kort tid. De to personene som havnet i sjøen, ble plukket opp av mannskapet på redningsskøyta og fraktet inn til Svolvær.

Havarikommisjonen varslet

Svolvær lufthavn Helle ligger rundt 6 kilometer øst for Svolvær og er en kortbaneflyplass der Widerøe har regelmessige flygninger til blant annet Bodø, Andenes og Oslo. I tillegg benyttes den av private småfly.

Kommunikasjonsrådgiver Lasse André Vangstein i Avinor, som eier flyplassen, opplyser til NTB at Statens havarikommisjon for luftfart rutinemessig er varslet om ulykken.