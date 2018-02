Forlenget varetekt i Jemtland-saken

Medaljen glapp – men dette var et plaster på såret for Olsbu

Det er i samsvar med begjæringen fra Innlandet politidistrikt. Saken ble behandlet som kontorforretning i og med at siktede samtykket i fire ukers forlengelse.

Det er planlagt videre avhør av 47-åringen denne uken. Til nå har av gjennomført åtte avhør holdt over like mange dager.

– Avhørene vil pågå de neste ukene. Samtidig får vi fortsatt bistand fra Kripos, blant annet til avhørene av siktede, men også i forbindelse med etterforskningen for øvrig. Vi fortsetter med vitneavhør. Vitner som vi anser som sentrale i saken, har vært avhørt flere ganger, sier politiadvokat André Lillehovde van der Eynden i Innlandet politidistrikt til NTB.

Spor etter våpenet

Selv om politiet fortsatt ikke har funnet håndvåpenet de mener ble brukt under drapet, følger de nå andre spor som de håper kan gi mer informasjon om våpenet.

– Vi holder fortsatt på med hendelsesforløpet 29. desember for å få best mulig oversikt før vi kan si oss ferdigstilt med det. Da er det på tide å ta stilling til tiltalespørsmålet. Det ligger fortsatt så pass langt fram i tid at det er for tidlig å si noe om når det kan skje, sier politiadvokaten.

Samarbeider

Van der Eynden sier at siktede er villig til å forklare seg for politiet.

– I en sak som dette gir det seg selv at det kreves en omfattende forklaring. Vi har en mengde spørsmål. Han knytter seg til den situasjonen hvor Janne Jemtland døde. Hans forklaring om dette er at det dreier seg om et uhell, sier han.

Politiet ettergår informasjon han gir og politiadvokaten bekrefter at det utgjør en stor del av arbeid de utfører.

– Videre foretar vi fortsatt ny etterforskning av elektroniske spor. Der har vi også bistand fra Kripos, blant annet når det gjelder analysen av dette materialet, sier han.

Funnet skutt

36 år gamle Janne Jemtland forsvant fra sitt hjem i Brennliroa på Veldre nord for Brumunddal natt til 29. desember 2017. Ektemannen ble siktet for drap 12. januar etter funn av kriminaltekniske spor.

Opplysninger fra den siktede ektemannen førte til at kvinnen ble funnet død på elvebunnen i Glomma noen uker senere.

Politiet mener hun ble skutt utendørs på parets eiendom samme dag som hun forsvant, og at hun døde denne dagen.