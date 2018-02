Høyre sier nei til eggdonasjon og ja til assistert befruktning til enslige

Medaljen glapp – men dette var et plaster på såret for Olsbu

Etter ett år i tenkeboksen la Høyres første nestleder Jan Tore Sanner fram prinsipprogramkomiteens forslag til hva partiet skal mene om bioteknologi under Høyres sentralstyremøte mandag.

– I komiteen har vi tvilt oss fram til våre standpunkter i disse spørsmålene, sier Sanner.

Komiteen har falt ned på et nei til eggdonasjon, men ja til assistert befruktning til enslige. Partier åpner også for at genterapi og genredigering også kan brukes også ved mindre alvorlige sykdommer.

Assistert befruktning tillatt for enslige i alle nordiske land med unntak av Norge * I Tyskland kan assistert befruktning kun tilbys heterofile par i ekteskap eller ekteskapslignende forhold. * I de nordiske landene med unntak av Norge, tillates både sæd- og eggdonasjon, men det stilles ulike vilkår. * Få land tillater embryodonasjon (befruktet egg) * Flere land stiller krav om at barnet har rett til å få vite donors identitet når han/hun har fylt 18 år, men i Danmark kan donor enten være anonym eller ikke-anonym. * Flere land, som for eksempel Sverige, forbyr å bruke egg og sæd etter donors død. * I Storbritannia tilbyr noen klinikker et «egg sharing»-konsept, der kvinner som får assistert befruktning får rimeligere behandling dersom de donerer en andel av eggene som høstes. * De fleste nordiske land har regler for hvor lenge befruktede egg kan lagres. * De fleste land har en lovfestet eller ulovfestet regel om at kvinnen som føder barnet er barnets juridiske mor. Dette gjelder også land som tillater surrogati. * I USA er kommersiell surrogati tillatt i noen delstater, og det finnes egne byråer som spesialiserer seg på å formidle kontakt mellom mulige surrogatmødre og de som skal bli barnets foreldre. * Kommersiell surrogati finnes også i land som Russland, Ukraina og Thailand. * I flere land som legger til rette for kommersiell surrogati, kan avtalene gjennomføres med tvang dersom surrogatmoren ombestemmer seg og ønsker å beholde barnet. * Hverken Danmark eller Sverige tillater ikke surrogati. * Surrogati er den mest omdiskuterte formen for assistert befruktning, men noen former for altruistisk surrogati aksepteres i flere Vesteuropeiske land, som for eksempel Belgia, Nederland og Storbritannia. Kilde: Helsedirektoratet

Sanner sier komiteen er delt om spørsmålet om assistert befruktning for enslige. Et flertall på seks er for, mens et mindretall på tre er mot.

Arbeiderpartiet sa på landsmøtet i fjor ja til at enslige kvinner kan få hjelp til å få barn i Norge. Også Venstre sier ja. Hvis Høyres landsmøte sier ja, ligger det an til stortingsflertall for dette.