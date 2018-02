Halvorsen vil ikke gi enslige assistert befruktning

Saken oppdateres.

Halvorsen mener det er galt om samfunnet legger til rette for at enslige får barn, skriver Aftenposten.

– Dette handler ikke om hvorvidt man har en god oppvekst med én eller to foreldre, den kan være like god. Det handler om sårbarhet hvis noe uforutsett skjer. Det har samfunnet et ansvar for å tenke gjennom når man setter et tilbud i system, sier den tidligere SV-lederen.

Et flertall i Høyres programkomité går inn for å gi enslige rett til assistert befruktning, noe som også støttes av komitéleder Jan Tore Sanner.

Dersom det skjer, vil evalueringen av den enkelte kvinnen trolig legge betydelig vekt på om hun har et tilstrekkelig stort og støttende nettverk rundt seg, mener Bioteknologirådet.

– Det er rimelig at sosialt nettverk også tas med i vurderingen fordi dette har betydning for barnets oppvekstvilkår, sier Sanner.

Rådet har også foreslått krav om politiattest for dem som søker om assistert befruktning.

– I dag er dilemmaet at det er vanskeligere å bli trener for et fotballag hvis det er barn involvert, enn det er å få assistert befrukting for å få egne barn, sier Halvorsen.