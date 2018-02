Tre personer sprayet med pepperspray av gjerningsmann i Oslo i natt

Hegle Svendsen-opptur foran mor og far: – Gjør vondt i foreldrehjertet når Emil sliter

Saken oppdateres.

– Det er en mann som har brukt pepperspray eller noe som ligner på pepperspray. Vi vet foreløpig ikke noe om foranledningen for dette, men det er ingen indikasjoner på at det er snakk om et ransforsøk, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt sier til NTB.

Politiet meldte om hendelsen ved 3.45-tiden. En halvtime senere var ingen pågrepet for ugjerningen.

– Vi har en ganske god beskrivelse av gjerningsmannen og leter etter ham, men så langt har det søket ikke gitt resultater, forteller Engeseth og legger til at det er opprettet en anmeldelse etter hendelsen i Homansbyen.

De tre fornærmede er kjørt til legevakt for behandling.

– Dette er veldig ubehagelig å bli utsatt for. I tillegg kan det ha vært en opplevelse av frykt for hva man har fått på seg, sier operasjonslederen.