Dette blir konsekvensene hvis Bane Nor går ut i streik

Saken oppdateres.

- Meklingen pågår fortsatt, antageligvis med mange kaffekopper og tunge øyelokk, sier pressevakt i Bane Nor, Olav Nordli.

Det er Norsk Jernbaneforbund, Norsk Lokomotivmannsforbund og Delta som representerer de ansatte i Bane Nor, som nå mekler med arbeidsgiverforeningen Spekter. Litt før klokken 14, tirsdag, ble det enighet i forslaget med Delta/YS Spekter. Meklingen med LO Stat fortsetter. De er nå inne i over 24 timer med mekling.

Dette betyr at Deltas medlemmer ikke går ut i streik i Bane Nor. Dersom meklingen med LO Stat ikke fører til enighet, vil 68 ansatte gå ut i streik i løpet av tirsdag. Dette vil ramme både Gjøvikbanen, Kongsvingerbanen og stasjoner i Trøndelag, opplyser Bane Nor på deres hjemmesider.

- Konsekvensene kan bli verre

- Hvis det oppstår streik, vil konsekvensene for i dag, i morgen og torsdag først og fremst være at deler av signalberedskapen ikke er på jobb, og det derfor vil ta lang tid før en eventuell feil blir rettet.

Hvordan meklingen ligger an kan ikke Nordli si noe om, men at konsekvensene kan utvikle seg til å bli verre med tiden, det tror han.

- Torsdag vil det da ikke gå noen tog gjennom Støren, mellom klokken 07-15. To tog som går til Storlien og tilbake kan også bli stoppet. Pågår streiken mot helgen, kan vi oppleve bredere konsekvenser, og de må vi i så fall komme tilbake til, legger Nordli til.

Bane Nor har fått en eventuell liste med navn på de som kan bli tatt ut i streik. De jobber nå med å vurdere hvordan konsekvensene blir utover helgen.

Slik påvirker streiken deg:

- Enkelte datoer vil stasjoner i Trondheimsområdet ha redusert bemanning eller være stengt. Dette gjelder stasjonene Trondheim S, Støren, Hell og Kopperå. Trafikken på Rørosbanen, Dovrebanen og Meråkerbanen vil bli berørt av dette.

- Signalberedskapen i Trondheim er tatt ut i streik. Dette medfører at trafikken kan rammes hvis det oppstår feil som ikke kan rettes på grunn av streiken. Dette gjelder strekningene Oppdal-Steinkjer, Røros-Støren og Meråkerbanen. Bane Nor vil komme tilbake til konsekvenser hvis dette skjer.

- En eventuell streik vil få konsekvenser for godstog som har stoppested Trondheim. Bane Nor vil komme tilbake til konsekvenser hvis dette skjer.

- Godstog som skal passere gjennom Trondheim vil ikke bli rammet.

- Hvis en streik hindrer at signalfeil i Trondheim ikke kan rettes, kan det få konsekvenser for godstrafikken.