Bompengeparti satser nasjonalt – kan stjele velgere fra Frp

Her svømmer norsk 95-åring inn til ny europarekord

– Elitefotball er ikke snilt, det er for de beste. I Norden tar vi så mye hensyn

Deila oppfordrer til mobilisering for å vippe RBK ned fra tronen: – Må gå sammen om å ta dem

Bjørgen står over sprinten i Drammen

– Jeg føler et tungt ansvar for å lykkes

Tre problemer og tre løsninger for Midtbyen

Flertall for å evaluere seksårsreformen

KrF over sperregrensen, men velgerne er splittet

Tre problemer og tre løsninger for Midtbyen

Saken oppdateres.

5 000 underskrifter kreves for å bli oppført i Partiregisteret. Foreløpig er FNB halvveis, ifølge NRK.

– Vi vil først og fremst satse i de store byene og da blir valget i 2019 viktig. Så vil vi vurdere om vi skal stille lister til stortingsvalget i 2021, sier Frode Myrhol i FNB, som allerede er representert i bystyret i Stavanger.

LES OGSÅ: Sjekk hva du må betale i bompenger på ny E6

Han sier FNB ikke er ute etter å fiske Frp-velgere spesielt, men snarere retter seg mot bompengemotstandere som ikke vurderer å stemme på Frp.

– Vi tar litt fra både Høyre, Arbeiderpartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti. Jeg føler vi har skapt det perfekte politiske partiet, sier Myrhol.

Førsteamanuensis og statsviter Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Rogaland tror FNB kan utnytte Frps regjeringsposisjon til sin fordel.

LES OGSÅ: Du får kjøre i 110 km/t på denne strekningen i Trøndelag

– Det kan være veldig smertefullt for Frp hvis FNB får fotfeste, og et etablert FNB kan være risikabelt for oppslutningen til Frp. Det kan bli en selvstendig kime til regjeringsslitasje og i verste fall splittelse i Frp, sier Tuastad til NRK.