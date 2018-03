KrF-leder Hareide bruker Kollen-kaoset som argument mot drikking på offentlig sted

- Urealistisk at Erling Moe blir ordfører ELLER Lund Renolen om Moes ordfører-ønske: - Urealistisk ELLER Lund Renolen om Moes ordfører-ønske: Urealistisk. Jeg tror han egentlig ikke mener det. At det ble sagt med et glimt i øyet

- Urealistisk at Erling Moe blir ordfører ELLER Lund Renolen om Moes ordfører-ønske: - Urealistisk ELLER Lund Renolen om Moes ordfører-ønske: Urealistisk. Jeg tror han egentlig ikke mener det. At det ble sagt med et glimt i øyet

Saken oppdateres.

Det som skjedde i helgen, må ikke skje igjen, sier Hareide til NRK. I tillegg til at han mener arrangøren må ta sin del av skylda for at folkefesten ble en fyllefest som gikk over styr, henvender KrF-lederen seg også til sine kolleger i politikken.

– Holmenkollen 2018 må være en vekker for de partiene som nå ønsker at vi skal gå i feil retning, ved å gjøre det enklere å drikke på offentlig sted, sier han. Hareide mener Høyre må benytte sitt landsmøte til å markere motstand mot å tillate drikking på offentlig sted og viser til at partiet tidligere har gått inn for å tillate «pils i parken».

Unge Høyre-leder Sandra Bruflot vil heller ikke ha en gjentakelse av lørdagen i Holmenkollen, men hun er uenig i Hareides virkemidler. Hun påpeker også at Kollen ikke er regulert som park og at Høyres tidligere vedtak dermed ikke gjelder rundt skianlegget. Hun mener det ikke blir vanskeligere for politiet å reagere ved lignende hendelser, selv uten et drikkeforbud.

– Det regulerer forskjellige ting. Hvis folk ikke oppfører seg, eller er overstadig beruset, skal politiet selvsagt ha mulighet til å gripe inn, sier hun til NRK.