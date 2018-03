Høyre med knusende dom mot Tonning Riise

Blodig Tettey av banen på båre: – Jeg trodde karrieren hans var over

Norge faller til andreplass på listen over verdens lykkeligste land

Han reddet livet i et tilfluktsrom i tunnel. Vegvesenet har forbud mot å bygge flere

Jo Nesbø: – Ingen kan føle seg trygg på at ikke store maktkamper kan velte en sivilisasjon

Norge faller til andreplass på listen over verdens lykkeligste land

Jo Nesbø: – Ingen kan føle seg trygg på at ikke store maktkamper kan velte en sivilisasjon

Saken oppdateres.

Partiet har ferdigbehandlet i alt elleve varsler mot den tidligere Unge Høyre-lederen. Konklusjonene ble gjort offentlig kjent onsdag ettermiddag, bare timer før Tonning Riise møter stortingsgruppen for første gang etter at han ble sykmeldt i januar.

LES OGSÅ: - Det har kommet frem forhold jeg ikke var kjent med. Vi har sviktet

– Det foreligger gjentatte brudd på partiets etiske retningslinjer om seksuell trakassering, alkoholbruk og opptreden overfor medlemmer, skriver partiet i en pressemelding.

– Vesentlig svekket

Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset sier varslerne har fått tilbud om psykolog og juridisk bistand. Han understreker at Tonning Riise er forelagt varslene og sier han har fått anledning til å gi sin versjon.

– Vår konklusjon etter samtaler med både Tonning Riise og varslerne er at han har brutt Høyres etiske retningslinjer, og vi anser tillitsforholdet mellom partiet og Tonning Riise som vesentlig svekket, sier Aarset.

Vervet som stortingsrepresentant er ikke noe partiet kan fradømme Tonning Riise, ei heller kan Hedmark-representanten selv trekke seg.

Derimot kan Høyre møte ham med en rekke andre reaksjoner. Og det gjør partiet. Hans deltakelse i partiarrangementer skal begrenses, og han får ikke delta på arrangementer i regi av Unge Høyre.

– Han vil heller ikke få særskilte verv og talspersonroller i Høyres stortingsgruppe resten av denne perioden, sier Aarset.

Les også: Ett av varslene kom etter et møte på Stjørdal

Aarset tilføyer at tillitsbruddene dessuten vanskelig kan forenes med den tilliten som kreves for renominasjon til folkevalgte verv, men understreker at det er de lokale nominasjonsprosessens om avgjør dette.

Fra før har varslersakene ført til at Tonning Riise har trukket seg som Unge Høyre-leder og at han mistet sine verv i Høyres arbeidsutvalg og sentralstyre.

Har beklaget

NTB har bedt Kristian Tonning Riise om en kommentar til Høyres konklusjoner, uten å få svar. Overfor lokalavisen Østlendingen kom han mandag på nytt med en unnskyldning, samtidig som han slo fast at han håper bildet av ham kan bli mer nyansert.

– Mange har med god grunn vært skuffet og sinte på meg. Nå er det tid for å rette ryggen, se folk i øynene igjen – og kunne si unnskyld ansikt til ansikt, sa han.

Tonning Riise la til at han tror tiden framover blir tøff og slo fast at han har et maratonløp foran seg.

Les også: Unge Høyre-topp visste om seksuell omgang mellom Riise og beruset 16-åring