Sylvi Listhaug slettet omdiskutert bilde fra Facebook

Saken oppdateres.

Over bildet av krigere fra opprørsgruppen al-Shabaab i Somalia skrev Listhaug «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet – Lik og del» fredag morgen. Innlegget vakte voldsomme reaksjoner over et bredt spekter.

Både opposisjonen på Stortinget, overlevende etter terrorangrepene 22. juli 2011 og Høyre-medlemmer har reagert.

Kan ikke brukes i politisk kampanje

Onsdag ettermiddag fjernet Listhaug innlegget fra den åpne profilen sin på Facebook.

- Jeg har nå slettet innlegget og bildet som ble lagt ut på fredag. Grunnen til dette er at de som har rettighetene til bildet i Norge, har gitt oss beskjed om at det ikke kan brukes i politisk kampanje. Det må vi selvsagt forholde oss til. Ønsker alle en fin dag videre, skriver Listhaug som en forklaring på at innlegget er slettet.

NTB scanpix ba på vegne av Associated Press (AP) Sylvi Listhaug om å fjerne bildet fra sosiale medier.

– Årsaken til det er at AP har vilkår som setter begrensninger for salg av redaksjonelle bilder til politiske partier og interesseorganisasjoner, sier redaktør og leder for visuell kommunikasjon i NTB, Christina Dorthellinger.