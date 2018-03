Nå er hun landets nye stortingspresident

Helsedirektoratet nekter fastleger å skrive ut attest på at strømmålere er farlige

Saken oppdateres.

Trøen ble torsdag formiddag med et overveldende flertall valgt som Norges nye stortingspresident. Av 154 stemmer var bare to blanke.

Dermed er alle de tyngste politiske vervene i landet bekledd av kvinner.

Statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen og utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide har med dagens utnevnelse fått selskap av nok en kvinne i politikkens og det offentlige Norges aller øverste divisjon.

Stortingets første visepresident er i tillegg Arbeiderpartiets Eva Kristin Hansen.

- Kraftig signal

Politisk redaktør Tone Sofie Aglen i Adresseavisen mener det et kraftfullt signal at alle de tunge posisjonene nå er bekledd av kvinner.

- Det er også en fjær i hatten for statsminister Erna Solberg, som er i hardt vær om dagen, at dette skjedde under hennes regjeringstid, sier Aglen.

- Sier dette noe om hvordan det står til med likestillingen i landet vårt, eller er det mer tilfeldig?

- Begge deler. Vi har definitivt kommet langt med likestillingen i rikspolitikken, men jeg tror det er tilfeldig at vi nå har kvinner i alle de mest sentrale posisjonene. Det handler rett og slett om at dette er de beste kandidatene. I lokalpolitikken er det et stykke igjen før vi kan skryte av full likestilling.

- Har likestillingen kommet såpass langt at dette egentlig ikke er noe å lage noe nummer ut av?

- Jeg synes det gjøres påfallende lite nummer ut av at de tunge posisjonene nå er bekledd av kvinner. Det kan vi vel tolke positivt, at folk tar det som en selvfølge. Det er jo på sett og vis en seier at vi ikke trenger å påpeke at de er kvinner når kvinner får viktige maktposisjoner, sier Aglen.

Fra Eidsvoll

Trøen blir den andre kvinnen til å inneha vervet, som er det høyest rangerte etter kongen.

Kirsti Kolle Grøndahl fra Arbeiderpartiet var landets første da hun utpekt 1993.

– Det er veldig gøy å være det. Jeg syns kanskje det er enda morsommere at jeg er valgt fra grunnlovsbygda Eidsvoll. Det er mange eidsvollsmenn bak meg på maleriet, men jeg er først og fremst opptatt av å gjøre en god jobb. Det handler ikke nødvendigvis om man er kvinne eller ikke, sier Trøen til NTB.

Siden 2013 har Trøen representert Akershus på Stortinget. I forrige stortingsperiode var hun Høyres talsperson i helse- og omsorgskomiteen. I dag er hun parlamentarisk nestleder i Høyre og leder av familie- og kulturkomiteen.

Arver byggeskandalen

Trøen arver først og fremst ansvaret for den enorme byggeskandale i Stortinget når hun nå overtar.

– Det er ingen tvil om at jeg har tenkt nøye gjennom dette, for det er en stor og viktig jobb. På kort sikt blir det viktigste å gjennomføre byggeprosjektet på en måte som styrker tilliten til Stortinget, sa etter at hun ble utpekt av en enstemmig stortingsgruppe i Høyre.

Forstår reaksjonene

Trøen ber om tid til å sette seg inn i byggesaken som felte forgjengeren. Partifellen Olemic Thommessen måtte gå av etter å ha mistet stortingsflertallets tillit som følge av sin håndtering av prosjektet, som har blitt stadig dyrere. Sluttsummen har på tre år økt fra 1,1 milliarder kroner til 2,3 milliarder kroner.

– Vi må få jevnlige rapporter, ofte. Vi må også orientere Stortinget løpende om dette, sånn at vi bygger tillit og gjennomfører det på en god måte, sier den påtroppende presidenten.

På spørsmål om hva hun vil gjøre annerledes enn forgjengeren, svarer hun:

– Jeg vil gå ut å møte de som er på byggeplassen og i prosjektledelsen veldig tidlig og holde tett kontakt med prosjektet, det vil være veldig viktig for meg og hele presidentskapet.

Trøen sier hun forstår at folk reagerer på skandalen.