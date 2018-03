Frp-kilder til NRK: Partiet kan komme til å støtte ren Høyre-regjering hvis Listhaug vrakes

Tidligere politimann dømt for uønsket seksuell tilnærming

Saken oppdateres.

Sentrale Frp-ere åpner for at partiet kan gå ut av regjering og deretter støtte en ren Høyre-regjering. Dette for å hindre Jonas Gahr Støre som statsminister.

Selv om Frp i mange år har stått på at de ikke vil støtte en regjering de ikke selv er med i, så åpner nå flere sentrale Frp-kilder for en revurdering av dette synet, ifølge NRK.

Årsaken er at de heller vil støtte en Høyre-regjering hvis alternativet er en regjering med Jonas Gahr Støre som statsminister. Flere mener at hvis Frp fortsatt nekter å støtte enhver borgerlig regjering de ikke sitter i, så vil KrF bli tvunget til å være med på å gjøre Støre til statsminister.

NTB får også bekreftet at dette synet deles av flere i Frp.

– Det eneste som vel er bombesikkert, er at Frp ikke kan bli noe støtteparti for en Høyre-KrF-Venstre-regjering, sier en regjeringskilde til NRK.

Enren Høyre-regjering vil måtte ha støtte både av KrF, Venstre og Frp for å få gjennom saker i Stortinget.

– Dersom vi kommer i en slik situasjon, vil det bli en heftig og vanskelig runde internt gitt det vi har sagt før og det som har skjedd. Men jeg vil tro de fleste også hos oss foretrekker Erna og Høyre i regjering over Støre som statsminister hvis det kommer til det, sier en stortingskilde.

Frp-leder Siv Jensen ønsker ikke å kommentere opplysningene.