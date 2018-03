Sanner før krisemøte: En alvorlig situasjon

Saken oppdateres.

Statsminister Erna Solberg (H) samlet lederne, nestledere og de parlamentariske lederne fra de tre regjeringspartiene Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre til krisemøte i statsministerboligen mandag kveld.

Møtet ble trommet sammen etter at KrFs landsstyre på et ekstraordinært møte på Stortinget konkluderte med at heller ikke de har tillit til justisminister Sylvi Listhaug. Dermed er det et flertall på Stortinget som ikke har tillit til justisministeren.

Rokker på maktfordelingen

– Det er en alvorlig situasjon når også KrF har varslet at de støtter mistillitsforslaget fra Rødt, og det etter at Erna Solberg og Sylvi Listhaug har gitt en uforbeholden unnskyldning for den uakseptable Facebook-meldingen, sa Sanner på vei inn til statsministerboligen.

Han håper KrF ikke vil bidra til å kaste statsminister Erna Solberg og den blågrønne regjeringen, altså at partiet velger å holde tilbake under den muntlige voteringen dersom statsministeren svarer med å stille kabinettsspørsmål.

En mulig løsning med å flytte Listhaug til et annet departement, slik flere ledende opposisjonspolitikere har antydet, sier Høyres nestleder følgende om:

– Det vi hører fra opposisjonspartiene, er at de ikke har tillit til Sylvi Listhaug som justisminister, men kan ha tillit til henne i en annen posisjon. Det er det spesielle. Det rokker ved maktfordelingen hvis opposisjonen skal avgjøre fordelingen av statsrådsposter, sier Sanner.