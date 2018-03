- Frp kommer styrket ut av dette

Saken oppdateres.

Blant dem er partiets trønderske stortingsrepresentant, Sivert Bjørnstad.

- Jeg tror vi kommer styrket ut av dette. Politikken vi skal føre er den samme. Det er stadfestet, og Sylvi blir en kraftig stemme i Stortingsgruppa. Men det er likevel synd at Ap og KrF har lagt sånn press på henne at hun velger å gå av, sier han.

Han sier han gleder seg til å få Sylvi som kollega på Stortinget og at de skal jobbe for at partiets politikk blir ført. Bjørnstad peker på at Frp var klare til å sette hardt mot hardt, og gå ut av regjering for å få frem et viktig poeng.

- Det er ikke KrF og Ap som skal diktere hvem som er våre statsråder. Den typen påvirkning er ingen tjent med, sier han.

- Kan markere seg

Bystyrerepresentant i Trondheim, Mats Ramo, peker på at Listhaug i Stortinget kan markere seg sterkere. I en tekstmelding til Adresseavisen viser han til at KrF i realiteten var skyld i det som nå skjer med sin avgjørelse peker han også på at KrF indirekte er skyld i det som nå skjer.

- Dersom Hareide tror det blir roligere fra Listhaug om hun plasseres på Stortinget, så tar han feil. Ved å flytte Sylvi til Stortinget sikrer man at en av partiets sterkeste spillere kan markere seg fritt på alle saksfelt. Jeg skulle likt å være flue på veggen da han (Hareide, journ. anm.) fikk høre at Sandberg er vikarstatsråd. Det fryder meg, skriver Ramo.

På spørsmålet om endringene styrker eller svekker Fremskrittspartiet, svarer Ramo i en ny sms:

- Tror dette styrker partiet, og KrF er en gang for alle stemplet som et haleheng til SV og Rødt.

Forstår at hun trer tilbake

Bystyrekollega og Frp-representant, Elin Marie Andreassen, skriver at hun synes Listhaug har vært en god statsråd både for nasjonen og for Frp, i alle ministerposter hun har hatt.

- Slik situasjonen ble de seneste dagene har jeg forståelse for at hun ønsket å tre tilbake. Jeg ser frem til å følge den gode jobben som Sylvi kommer til å gjøre som Stortingsrepresentant fremover.

- Populær hos grasrota

Fylkesleder Anita Gilde i Trøndelag Frp skriver i en e-post til Adresseavisen at hun synes det er trist at Listhaug trekker seg, men omtaler det som en voksen avgjørelse.

- Jeg synes det er veldig trist at Sylvi har trukket seg, men samtidig synes jeg at hun har tatt en voksen avgjørelse. Hun setter partiet og regjeringen foran seg selv, skriver hun.

- Hun er dyktig, handlekraftig og veldig populær på grasrota. Hun kommer til å gjøre en utmerket jobb uansett stilling og verv framover. Utover dette har jeg har ingen kommentar annet enn at det viktigste for Frp fremover er å få størst mulig gjennomslag for partiets politikk, skriver Gilde.

