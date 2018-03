Alle er gjort rede for etter snøskred i Lofoten

Dommer stanser Trumps abortforbud for fengslede innvandrere

Russland utviser over 50 britiske diplomater

Saken oppdateres.

Det har gått flere snøskred ved Laupstad i Lofoten. Ifølge Hovedredningensentralen er alle de seks som var i området, gjort rede for.

Politiet i Nordland meldte om skredene ved 12.30-tiden lørdag ettermiddag.

– Det er snakk om to utenlandske skiturister som har utløst ett eller to snøskred i området. Ingen er tatt av snøskredet. Vi har sendt to helikopter inn i området, sier Rune Danielsen ved Hovedredningssentralen Nord-Norge til VG.

– Det var seks personer i området, og de første meldingene gikk på at fire turister var tatt av raset, men nå er disse personene gjort rede for, fortsetter han.

Til Dagbladet opplyste Vegard Kaspersen i Svolvær Røde Kors Hjelpekorps at deres kontakter nærmere stedet meldte at fire personer var tatt av skred.

Laupstad ligger i Vågan kommune i Lofoten. Stedet ligger på Austvågøya, innerst i Austnesfjorden.

Ifølge Varsom.no er snøskredfaren i Lofoten og Vesterålen på nivå 3 – betydelig.