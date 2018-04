Vurderer strammere regler for å hindre hyblifisering

Far og to barn funnet døde i Danmark

Saken oppdateres.

Å forsterke tiltakene mot boligspekulasjon og såkalt hyblifisering er blant løftene i regjeringsplattformen. Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) mener det kan være nødvendig med endringer i lov eller forskrift for å hindre utleiere i å dele opp allerede små leiligheter i mindre enheter for å maksimere profitt.

– Det er muligheter i dagens regelverk for å hindre hyblifisering, men reglene for dette oppfattes som uklare og vanskelige å anvende, skriver Mæland i et svar på et skriftlig spørsmål fra SVs Kari Elisabeth Kaski.

Hyblifisering

Adresseavisen har i vinter skrevet en serie artikler om eierforholdene i bydelen Møllenberg i Trondheim, der det kom frem at halvparten av huseierne ikke bor selv.

Administrasjonen i Trondheim kommune har tidligere uttalt at de har få muligheter til å stoppe en huseier som ønsker å gjøre om en leilighet til et bokollektiv, mens SV har åpnet for å vurdere boplikt som et mulig tiltak.

Monica Mæland sier regelverket for eksisterende bygg er under revisjon, og at målet er å tydeliggjøre reglene i et høringsforslag som skal sendes ut i løpet av året.

- Moderat omfang

Departementet vurderer i tillegg om eierseksjonsloven bør få regler som kan gi styret eller øvrige beboere verktøy til å forhindre uønsket hyblifisering av boligseksjoner i sameier, opplyser hun.

Mæland viser til et innspillsmøte som ble avholdt i januar, der det framkom at hyblifisering skjer i moderat omfang i de største byene, men at det ikke er et generelt problem i landet.

– Hyblifisering anses imidlertid som et stort problem for bomiljøet og omgivelsene i de tilfellene det skjer, poengterer statsråden.