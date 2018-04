Erna: - Tiden for nye, dyre løfter er over

Solberg varsler at tiden for nye, dyre løfter er over

Solberg varsler at tiden for nye, dyre løfter er over

Saken oppdateres.

Følg talen her.

- Tiden for nye, dyre løfter er over.

Solberg viste til at perioden der vi stadig kan fase inn mer oljepenger i statsbudsjettene, raskt går mot slutten.

– Og nå må dere stålsette dere: Vi politikere må ta inn over oss at handlingsrommet fremover er begrenset, sa Solberg til Høyres landsmøte.

I salen sitter om lag 700 mennesker, som i løpet av helgen skal delta i eller bare lytte til debatter om alt fra eggdonasjon og forsvarsbudsjett, til mikroplastfilter i vaskemaskiner.

Advarte

Men i sin landsmøtetale kom regjeringspartiets partileder med en klar advarsel:

– Ser vi noen år fremover, så er vi faktisk på minussiden hvis vi ikke lykkes med å inkludere flere i arbeidslivet og øke effektiviteten. Og da, kjære venner, er det slik at nye, dyre løfter er et dårlig bidrag til et bærekraftig velferdssamfunn, sa Solberg.

Løfter binder

Partilederen innrømmet at hun er klar over at mange kommer til landsmøtet for å kjempe for sin sak. De fikk klar beskjed om at partiet ikke starter på null. Det er allerede gitt kostbare løfter om mer vei, mer til Forsvaret, skole, politi og helse. I tillegg er Høyres svar ikke å øke skattene.

– Skal vi love mer på ett område, så betyr det at vi må gjøre mindre på andre områder, konkluderte statsminister Solberg og minnet om Jan P. Syses gamle Høyre-tese:

- Vi er imot summen av alt vi er for.

Kritisk til Trumps handelskrig

I langt mer alvorlige ordelag tok snakket Solberg om handelskrigen USA har startet mot Kina og en rekke land verden rundt.

Angrepene på den frie handelen de siste ukene gir grunn til alvorlig bekymring, slo statsminister og Høyre-leder Erna Solberg fast i sin landsmøtetale fredag.

– En global handelskrig og økende proteksjonisme er det siste verden trenger nå, sa hun, og høstet applaus fra landsmøtet.

– Det vil ramme mange land hardt, deriblant Norge.

Solberg beskrev det som et paradoks at det nå er USA som fremstår som den største trusselen mot frihandel, mens det kommunistiske Kina fremstiller seg som en av de fremste forsvarerne av internasjonal handel.

– Historisk har perioder med utstrakt proteksjonisme ledet til tilbakegang, krig og konflikt. Det er spor som skremmer. Jeg vil sterkt advare mot en sånn utvikling, sa regjeringssjefen.

Hun la vekt på at Norge skal være en pådriver for en fortsatt fri og rettferdig verdenshandel.

LES MER: Barselbråk i Høyre

- Landets viktigste politiske verksted

Landsmøtet førtsetter gjennom helgen. Til sammen skal fire såkalte storresolusjoner vedtas i løpet av helgen, i praksis partiets nye politikk på en rekke områder. Også noen mindre resolusjoner om andre temaer er foreslått, men agendaen er likevel ikke så omfattende som på fjorårets landsmøte, da et nytt partiprogram ble vedtatt.

- Vi sitter i regjering. Dette blir landets viktigste politiske verksted, sa statsminister og partileder Erna Solberg da hun møtte pressen denne uken.

Fakta om Høyres landsmøte * Høyre holder sitt årlige landsmøte 6.–8. april på Gardermoen. * Fredag åpner møtet med partileder Erna Solbergs tale. En resolusjon om digitalisering skal behandles. Det foreslås blant annet å gjøre all skriftlig kommunikasjon med staten digital innen 2025 og et forbud mot at leverandører av matvarer kan tilby ulike priser til ulike aktører i dagligvarebransjen. Venstre-leder og kulturminister Trine Skei Grande taler. * Lørdag behandles storresolusjonen om bioteknologi. Det er ventet debatt om eggdonasjon, ikke-kommersiell surrogati og tilbud om assistert befruktning til enslige. Etter lunsj debatteres grønn omstilling, blant annet et forslag er å øke engangsavgiften på bensin- og dieselbiler. Frp-leder og finansminister Siv Jensen taler. * Lørdag holdes det også valg på partileder, to nestledere, medlemmer av arbeidsutvalget og sentralstyret, samt leder for Høyres kvinneforum. Valgkomiteen har foreslått å beholde dagens ledelse og har heller ikke foreslått endringer i noen av de andre vervene. * Søndag er temaet arbeid og inkludering. Flere forslag om å utvide og bli strengere på aktivitetsplikten for å motta ulike Nav-ytelser ligger på bordet. Solberg holder en avslutningstale. * Det er sendt inn forslag til 55 andre resolusjoner. Flere fylkeslag har foreslått resolusjoner som vil støtte opp om målet om at Norge i 2024 skal bruke 2 prosent av BNP på forsvar. Det er også kommet inn forslag om å bevare pelsdyrnæringen og skrote flypassasjeravgiften. Hvilke resolusjoner som landsmøtet faktisk skal behandle, avgjøres fredag. (NTB)

Etter Solbergs tale er det digitalisering som blir temaet utover fredagsettermiddagen. Det foreslås blant annet å gjøre all skriftlig kommunikasjon med staten digital innen 2025 og et forbud mot at leverandører av matvarer kan tilby ulike priser til ulike aktører i dagligvarebransjen. Et annet forslag er å gjøre all høyere utdanning på nett tilgjengelig på nett for alle innen 2025.

Partiledelsen omtalte resolusjonsforslaget som både friskt og teknologioptimistisk da de møtte pressen tidligere i uka.

LES OGSÅ: Splittet Høyre kan si ja til eggdonasjon

LES OGSÅ: - Penger til forsvar må gå foran alt

Eggdonasjon og forsvar

Partilederen selv gjorde det klart at hun ikke forventet å være enig i alt som landsmøtet kommer til å vedta i løpet av helgen, og vedgikk at hun forventet nederlag når det gjelder for eksempel bioteknologi, som behandles lørdag.

– Partiledelsen kan regne med at ikke alle vedtak under helgens landsmøte blir slik vi ville gjort det. Og så er vi jo ikke alltid enige oss imellom heller. Dette lever vi helt greit med, sa Solberg tirsdag.

Venstre-leder og kulturminister Trine Skei Grande skal holde en kort hilsningstale til landsmøtet klokka 17. Før det skal utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) tale.

LES MER:

Assistert befruktning tillatt for enslige i alle nordiske land med unntak av Norge * I Tyskland kan assistert befruktning kun tilbys heterofile par i ekteskap eller ekteskapslignende forhold. * I de nordiske landene med unntak av Norge, tillates både sæd- og eggdonasjon, men det stilles ulike vilkår. * Få land tillater embryodonasjon (befruktet egg) * Flere land stiller krav om at barnet har rett til å få vite donors identitet når han/hun har fylt 18 år, men i Danmark kan donor enten være anonym eller ikke-anonym. * Flere land, som for eksempel Sverige, forbyr å bruke egg og sæd etter donors død. * I Storbritannia tilbyr noen klinikker et «egg sharing»-konsept, der kvinner som får assistert befruktning får rimeligere behandling dersom de donerer en andel av eggene som høstes. * De fleste nordiske land har regler for hvor lenge befruktede egg kan lagres. * De fleste land har en lovfestet eller ulovfestet regel om at kvinnen som føder barnet er barnets juridiske mor. Dette gjelder også land som tillater surrogati. * I USA er kommersiell surrogati tillatt i noen delstater, og det finnes egne byråer som spesialiserer seg på å formidle kontakt mellom mulige surrogatmødre og de som skal bli barnets foreldre. * Kommersiell surrogati finnes også i land som Russland, Ukraina og Thailand. * I flere land som legger til rette for kommersiell surrogati, kan avtalene gjennomføres med tvang dersom surrogatmoren ombestemmer seg og ønsker å beholde barnet. * Hverken Danmark eller Sverige tillater ikke surrogati. * Surrogati er den mest omdiskuterte formen for assistert befruktning, men noen former for altruistisk surrogati aksepteres i flere Vesteuropeiske land, som for eksempel Belgia, Nederland og Storbritannia. Kilde: Helsedirektoratet

Ingrid Skjøtskift vil bli ordfører: - Jeg er mer gira nå enn da jeg gikk inn i politikken.