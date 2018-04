Kronprinsparet reagerer på Se og Hør-oppslag om Marius Borg Høiby

Saken oppdateres.

«Vi anser dette for å være et overtramp av privatlivets fred og svært uheldig bruk av overskrift og layout på bladets forside. Vi kjenner Juliane som både hardtarbeidende og dyktig. Hun burde ha sluppet å komme på forsiden av Se og Hør på denne måten», heter det på kongehusets hjemmeside.

Videre viser kronprinsparet til at Marius Borg Høiby ved flere anledninger har gitt uttrykk for at han ikke ønsker medienes oppmerksomhet omkring sitt privatliv, og at han er takknemlig for at norsk presse stort sett har respektert dette.

- Har offentlig interesse

Se og Hørs sjefredaktør Ulf André Andersen sier at bladet har forståelse for at kronprinsesse Mette-Marit ønsker å beskytte sin sønn og hans jevnaldrende 21 år gamle kjæreste. Fredag skriver bladet at de ønsker velkommen – og setter pris på – en god og saklig debatt om sin dekning av kongefamilien.

«Likevel mener vi at denne saken har offentlig interesse», skriver Andersen.

Se og Hør viser til at Marius Borg Høiby er en del av Norges mest offentlige familie, og at det er lang tradisjon for at relasjoner og nettverk i kongefamilien omtales offentlig.

Profilert modell

Videre trekker ukebladet fram at Juliane Snekkestad er en profilert modell for det amerikanske magasinet Playboy. Se og Hør mener de har laget en positiv sak om et nytt kjærestepar, og at de aldri har antydet at Snekkestad ikke er hardtarbeidende.

«Tvert imot har vi beskrevet hennes internasjonale modellkarriere på en grundig måte. Det hører med i dette bildet at også Marius nå bygger opp en karriere i den internasjonale moteindustrien», skriver sjefredaktøren.