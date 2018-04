- Penger til forsvar må gå foran alt

Tre mistenkt for kjøring i påvirket tilstand i Trondheim

- Forsvaret må prioriteres, om nødvendig på bekostning av ambisjoner på andre områder, sier Trøndelag Høyres Elin Agdestein.

Hun har sitt eget og en rekke av Høyres fylkeslag i ryggen når hun i helgen vil ha landsmøtet med på å forplikte partiet i forsvarspolitikken.

Høyre starter sitt landsmøte ved Gardermoen i dag. Statsminister og partileder Erna Solberg går på talerstolen klokken 13.30. Følg talen direkte her på adressa.no

- Vår forsikringspremie

Helt sentralt i det ulmende forsvarsopprøret i Høyre står Norges forpliktelse overfor NATO til å bruke 2 prosent av brutto nasjonalproduktet på Forsvaret innen 2024, et mål Norge foreløpig ikke er i nærheten av.

- Jeg vil understreke at vi har gjort mye for å snu tilstanden i Forsvaret siden 2013. Men dette handler om noe mer: om vår kollektive forsikringspremie – og om byrdefordelingen innad i NATO, sier Agdestein.

Hun mener Norge og Europa må ta mer ansvar for egen sikkerhet.

- Vi kan ikke fortsette å lene oss på USA som hittil har tatt 2/3 av den samlede pengebruken i NATO, sier hun.

Mer til landmakt

I tillegg til 2-prosentmålet er det utilstrekkelig finansiering av landmakten i 2018 som uroer Høyres forsvarsvenner.

Agdestein konstaterer at Forsvaret også trenger mer penger enn det som er satt av i statsbudsjettet for i år.

I en tekst flere fylkeslag har samlet seg om, heter det:

«Beslutningene om landmakten ble tatt etter at rammene for statsbudsjettet for 2018 ble vedtatt, og vedtakene lar seg ikke finansiere uten ekstrabevilgninger for 2018.»

Fylkeslagene krever derfor at det blir satt av nok penger til landmakten, og at dette synliggjøres allerede i revidert nasjonalbudsjett for 2018 i mai.

- Forsvar, sikkerhet og trygghet er grunnlaget for alt annet. Forsvarssaken står utrolig sterkt i Trøndelag, vi er også et av fire tyngdepunkt i det norske Forsvaret og senter for alliert øving, trening og mottak. Jeg mener Forsvaret må prioriteres, om nødvendig på bekostning av ambisjoner på andre områder, sier Agdestein.

Ikke i rute

Forsvarsutgiftenes andel av BNP for 2018 ligger an til å bli 1,56 prosent, anslo Forsvarsdepartementet i januar. Videre anslås det at andelen vil ligge på rundt 1,5 prosent i 2020 og rundt samme nivå fram mot 2024.

Skulle Norge ha nådd 2 prosent i dag, ville det ha krevd en økning i forsvarsbudsjettet på nesten 16 milliarder kroner.

Motstand

Også i fjor ulmet det i det forsvarsvennlige partiet. Men et forsøk fra landsmøtet på å forpliktende økonomiske vedtak, ble vannet ut av partiledelsen. Likevel vedtok partiet en ambisjon om opptrapping på forsvarsfeltet.

Mange i Høyre, ikke minst partileder Erna Solberg selv, mener derfor det er unødvendig å vedta en ny forsvarsresolusjon i år, som i hovedsak vil si at man skal følge forsvarsresolusjonen i fjor.

I følge informerte kilder ligger det ikke an til at landsmøtet vedtar en ny, egen forsvarsresolusjon i år igjen.

- Men forsvarsdebatt blir det i helgen. Det ligger i partiets ryggmarg, skisserer en kilde.