Distrikts-Høyre vernet bensin- og dieselbiler mot avgiftssjokk

Motstanden mot å øke engangsavgiften på bensin- og dieselbiler var så sterk på landsmøtet at et kompromissforslag om bare å vurdere dette også ble nedstemt, skriver Aftenposten.

– Det var som forventet, sa stortingsrepresentant Stefan Heggelund med et smil etter at voteringen var gjennomført. Han ledet arbeidet med Høyres politikk for det grønne skiftet.

– Helheten er meget bra, og dette bringer Høyre på offensiven i miljøpolitikken, sier han.

Betydelig inntektstap

Det er omkring 140.000 elbiler i Norge. Disse utgjør omkring fem prosent av alle biler som ruller på norske veier. Økningen i antall elbiler er dramatisk.

Men dette fører også til et betydelig inntektstap for staten.

– Vi har ni milliarder kroner mindre i inntekt på statsbudsjettet fra engangsavgiften. Av og til trenger man skatteinntekter, uttalte statsminister Erna Solberg nylig til NRK.

Med vedtaket om engangsavgifter på biler gikk Høyres ledelse på nok et nederlag denne lørdagen. Det første var på spørsmålet om eggdonasjon.

Men det er ikke bare statskassen som ledelsen i Høyre har hatt i tankene.

Høyres ledelsen ønsker å øke farten i denne grønne skiftet og derfor lå det et forslag om å «øke engangsavgift for fossile biler.»

Myket opp teksten

Lena Camilla Westgaard-Halle ledet redaksjonskomiteen. Hun sa at den har fått en rekke henvendelser om akkurat dette punktet. Alt fra å styrke det – til å gå inn for et forbud mot diesel og bensinbiler.

– Vi har landet på å myke opp, sa hun.

Forslaget fra redaksjonskomiteen lød:

«Vurderer å øke engangsavgiften på fossile biler, under forutsetning av styrket satsing på infrastruktur for nullutslippsbiler i distriktene.»

Men også dette ble nedstemt. Dermed står det ikke noe i resolusjonen om engangsavgifter på fossile biler.

Dekkes av programmet

Men selv dette var for mye for distriktene. Dette ble avvist. Det til tross for at det i partiets arbeidsprogram for inneværende periode heter:

«Innrette avgiftene slik at det lønner seg å velge miljøvennlige kjøretøyer, og at avgiftene økes gradvis på fossile kjøretøyer og fossilt drivstoff.»

Heggelund viser til at han mener at forslaget om å åpne avgiftene var i tråd med Høyres politikk.

Formuleringene ifra Høyres program reflekteres ikke i regjeringsplattformen.

Høyres regjeringspartner Frp har da også gitt klar beskjed om at de ikke vil være med å øke engangsavgiften. – Dette er et brudd på regjeringsplattformen, sier Frps Helge André Njåstad til Aftenposten nylig.

Finansminister og Frp-leder Siv Jensen slapp til med sin hilsningstale midt under debatten om det grønne skiftet. Hun minnet landsmøtet om at nå går både bilavgiftene og utslippene ned.