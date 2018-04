LO-veteran tror på forhandlingsløsning

Saken oppdateres.

Forhandlingene foregår nå elleve timer på overtid, og ingen av partene har kommentert noe rundt forhandlingene siden midnatt.

Dette mener Arve Bakke betyr at det kan gå mot en løsning. Selv har han bred erfaring med å forhandle i et hovedoppgjør. Han ledet to frontfagsforhandlinger som gikk til langt ut på formiddagen, dagen etter fristen – og en som gikk godt over lunsj dagen etter (2014).

Men LO, YS og NHO har et godt stykke igjen til slå rekorden.

– Det er det. Til lengre tid det går nå, til større sannsynlighet er det for at de kommer i land. At de forhandler på overtid, er nærmest blitt en vane de siste årene. Men når du komme til morgenkvisten er det et tegn på at løsning er mulig, sier Bakke til frifagbevegelse.no.

– Når de ser at det er mulig å komme til enighet, fortsetter de. Min erfaring er at hvis du skjønner at det ikke er mulig å bli enig, da bryter du på morgenkvisten. Da er delegasjon etter hvert blitt så urolig at de må motiveres for å fortsette, mener den tidligere lederen i Fellesforbundet.

