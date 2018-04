Storstreik avblåst - enighet i meklingen mellom NHO og LO/YS

Her jubler han for Molde-seier på Lerkendal. Slik skal Hovland vise at han nå er svart og hvit

Saken oppdateres.

En ny skisse er akseptert av partene.

Avtalen innebærer en ramme på om lag 2,8 prosent. LO og NHO er enige om at partene i privat sektor får et generelt lønnstillegg på 1 krone i timen, mens lavtlønte får et tillegg på 2 kroner og 50 øre.

Andre viktige moment i skissen er at LO skal ha fått gjennomslag for at tre milliarder kroner fra konfliktfondet skal komme de såkalte sliterne til gode fram til 2023. LO skal derimot ikke ha fått gjennomslag for endringer i Obligatorisk tjenestepensjon (OTP), men partene skal ha blitt enige om at AFP skal utredes.

Anbefalt av begge parter

– Vi har arbeidet over flere dager og videre utover natten og fram til nå, og på basis av partenes vilje til å samarbeide og lete etter løsninger på til dels kraftig motstridende interesser, lyktes å komme fram til et grunnlag for at jeg har lagt fram et forslag som begge parter har anbefalt. Det går nå til uravstemning, sa riksmekler Nils Dalseide klokken like før 15.30 søndag ettermiddag.

– Dermed blir det ingen konflikt i forbindelse med det samordnede oppgjøret våren 2018, konstaterer han.

LO mest fornøyd med å tette hullene i AFP-ordningen

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen konstaterer fornøyd at meklingen i privat sektor har ført til økt lønn og en bedre AFP-ordning.

- Vi har hatt store og vanskelige tema på bordet, og jeg er glad for at vi har kommet fram til et anbefalt forslag som samtlige LO-forbund stiller seg bak, sier Gabrielsen.

- Jeg er spesielt fornøyd med at vi har kommet i mål med kravene våre om Avtalefestet pensjon (AFP). Vi har tettet hull i dagens AFP-ordning og lagt grunnlaget for en ny og forbedret AFP. Og vi har også fått på plass et slitertillegg, legger LO-lederen til.

Han mener LO og Fellesforbundet har videre vunnet en viktig seier i kampen mot sosial dumping, ved at reise, kost og losji sikres for utsendte arbeidstakere.

- Dessverre kom vi ikke i mål med kravet om opptjening fra første krone i den obligatoriske tjenestepensjonsordningen (OTP), medgir han.

- Lettet over å ha kommet frem til løsning

NHO-leder, Kristin Skogen Lund, sier begge parter har ønsket en forbedret AFP-løsning og at partene er enige om målsettingene for dette arbeidet.

- Vi skal nå med hjelp av regjeringen, flere departementer, SSB, Nav og andre institusjoner med høy kompetanse, begynne på dette arbeidet. Det er viktig for oss å benytte deres tunge kompetanse og at vi kommer i gang så fort som mulig, sier Skogen Lund under pressekonferansen.

- Det har vært kompliserte, slitsomme og intense forhandlinger og en virkelig styrkeprøve, men vi mener vi har kommet fram til en godt resultat for begge parter, sier Kristin Skogen Lund i en kommentar til NTB.

Hun trekker fram som det viktigste at man har fått et «oppgjør som er forsvarlig innenfor de økonomiske rammene».

- Dessuten har vi fått en enighet om målsetting for en framtidig AFP-ordning som vil bli bedre for både arbeidergiver og arbeidstaker, og det er et stort og viktig arbeid, sier hun.

Mer rettferdig pensjonsordning

Skogen Lund sier målet er å komme så langt gjennom utredningen at de kan bli enige om å behandle ny modell i mellomoppgjøret 2019.

Ifølge NHO vil et viktig poeng i en ny modell vil være bedre sammenheng mellom hvor mange år en ansatt har stått i en bedrift med tariffavtale, og hvor mye den ansatte får ut i AFP-ytelse.

- Hovedprinsippene for en ny modell vil gjøre AFP-ordningen mer rettferdig og mer forutsigbar for både arbeidstakere og for bedriftene, sier Skogen Lund.

Når det gjelder Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) vant LO fram med sitt utgangspunkt før oppgjøret startet. Dermed blir det ingen endringer i OTP som følge av meklingen, noe LO på sin side er svært skuffet over.

Resultatet skal legges fram til uravstemning, men Skogen Lund er optimistisk.

– Etter det jeg forstår stor samstemthet om dette i LOs delegasjon, og jeg håper at dette også gjenspeiles når det legges fram for uravstemningen, sier hun.