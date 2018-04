Listhaug må betale tilbake lønn

Fikk over 20 000 i bot for denne lasten

Saken oppdateres.

I et brev fra Statsministerens kontor (SMK) til Sylvi Listhaug som Dagens Næringsliv (DN) har fått tilgang til, står det: «Den 12. mars fikk du utbetalt lønn for hele mars. Statsministerens kontor ber om at du tilbakebetaler for mye utbetalt lønn for perioden 21. til og med 31. mars. For mye utbetalt lønn, kr 23.122,69 bes innbetalt snarest».

Avsender er ekspedisjonssjef Heidi Heggenes og avdelingsdirektør Inge Smith Dokken. Det påpekes i brevet at Listhaug heller ikke får fratredelsesytelse som statsråd eller feriepenger for statsrådsposten. Grunnen er at stortingsrepresentanter får årsgodtgjørelse fra det tidspunktet de tiltrer.

Statsministerens kontor bekrefter overfor DN at pengene er innbetalt. Etter kravet om innbetaling i brevet, benyttet SMK anledningen til å takke Listhaug for samarbeidet i tiden hun var statsråd. Listhaug selv har ikke ønsket å kommentere saken i DN.